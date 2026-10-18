Arda Turan\'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama

Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk'i çalıştıran genç teknik direktör Arda Turan, A Milli Takım ile ilgili gelen soruyu yanıtladı.

''HER ZAMAN BENİMLE OLACAK''

Arda Turan, "Son zamanlarda adınız Türkiye Milli Takımı ile anılıyor ancak Shakhtar Donetsk'e olan bağlılığınızdan da bahsettiniz. Aynı zamanda, ülkenizi temsil etmek sizin için büyük önem taşıyor. Savaş sırasında bir Ukrayna kulübünün başına geçerek üstlendiğiniz sorumlulukla milli takım ihtimalini bir arada değerlendirmek sizin için ne kadar zor?'' şeklindeki soruya yanıt vererek "Daha önce de vurguladığım gibi, bazen sözler duygulardan ve kararlardan daha ağır basar. Şunu söyleyebilirim ki bahsettiğiniz bu iki faktör de benim için son derece önemli. Aynı zamanda, kulübe olan sınırsız sadakatim ve bağlılığım her zaman benimle kalacak.'' dedi.

"HİZMET ETMEYE HAZIRIM''

Sözlerine devam eden Arda Turan, ''Şu anda buradayım ve Shakhtar Donetsk bana güvendiği sürece kulübüme hizmet etmeye hazırım."