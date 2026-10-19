Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdüğü ortaya çıktı

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Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdüğü ortaya çıktı
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Cristiano Ronaldo, Harry Kane ve Kevin De Bruyne gibi dünyaca ünlü futbolcuların maç sırasında ağızlarına aldıkları içecekleri yutmadan tükürmeleri dikkat çekiyor. Futbolseverlerin merak ettiği bu davranışın arkasında, spor biliminde karbonhidratla ağız çalkalama olarak bilinen ve performansa katkı sağlayabilen bir yöntem bulunuyor.

Dünya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi gibi büyük organizasyonlarda futbolcuların saha kenarına gelerek ağızlarına aldıkları içecekleri birkaç saniye çalkaladıktan sonra tükürdükleri görülüyor.

İlk bakışta anlamsız gibi görünen bu hareket, spor biliminde Carb Rinsing olarak adlandırılan karbonhidratla ağız çalkalama yöntemine dayanabiliyor. Özellikle yüksek tempolu karşılaşmalarda kullanılan yöntemin, fiziksel performans üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceği belirtiliyor.

BEYNİN ÖDÜL VE MOTİVASYON MERKEZLERİNİ ETKİLİYOR

Karbonhidrat içeren bir sıvı ağızda çalkalandığında, ağız boşluğundaki algılama mekanizmaları harekete geçiyor. Araştırmalar, bu işlemin beynin ödül, motivasyon ve motor kontrolle ilişkili bazı bölgelerindeki aktiviteyi etkileyebildiğini gösteriyor.

Bu nedenle sporcular, karbonhidratı yutmadan da performans açısından sınırlı bir avantaj elde edebiliyor. Ancak yöntem, vücuda gerçek anlamda enerji sağlamıyor veya tükenen enerji depolarını doldurmuyor.

MİDE RAHATSIZLIĞINI ÖNLEMEK İÇİN TERCİH EDİLEBİLİYOR

Yoğun fiziksel aktivite sırasında fazla miktarda ya da yüksek yoğunlukta karbonhidrat içeren içecekler tüketmek, bazı sporcularda mide bulantısı, şişkinlik ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Karbonhidratla ağız çalkalama yöntemi ise sıvının yutulmasını gerektirmediğinden bu tür sorunlardan kaçınmak isteyen sporcular için alternatif oluşturabiliyor.

HER FUTBOLCUDA AYNI ETKİYİ GÖSTERMİYOR

Bilimsel çalışmalar, karbonhidratla ağız çalkalamanın özellikle belirli sürelerde gerçekleştirilen dayanıklılık egzersizlerinde küçük performans avantajları sağlayabileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte yöntemin etkisi sporcunun beslenme durumuna, egzersizin süresine ve yoğunluğuna göre değişebiliyor. Ayrıca ağız çalkalama, maç boyunca ihtiyaç duyulan su ve karbonhidrat tüketiminin yerini tutmuyor.

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