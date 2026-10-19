İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var - Son Dakika
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İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag karşılaşması öncesinde düzenlediği basın toplantısında takımın son durumunu değerlendirdi. N'Golo Kante'nin ağrılarının devam ettiğini açıklayan Kartal, Marco Asensio'nun sağlık durumu, Mason Greenwood'un performansı ve olası rotasyon hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aston Villa karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyetin kabul edilemez olduğunu belirten deneyimli teknik adam, takımından güçlü bir reaksiyon beklediğini söyledi. Kartal, N'Golo Kante ve Marco Asensio'nun sağlık durumlarına ilişkin de bilgi verdi.

KANTE'NİN AĞRILARI DEVAM EDİYOR

N'Golo Kante'nin henüz tam olarak iyileşmediğini belirten İsmail Kartal, Fransız futbolcunun takıma katkı sağlamak için büyük fedakârlık yaptığını söyledi.

İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var

Kartal, şu ifadeleri kullandı:

"Asensio çok farklı, çok değerli bir oyuncu. İkisinde de dizinin arkasında ağrı vardı ve Villa'da oynamadılar. Kante'nin hâlâ ağrısı var, Fenerbahçe için profesyonellik öz verisinde bulunuyor. Ortaya karakter koyuyor. Sağlıklı olduğu sürece oynar. Çok dürüst, çok çalışkan. Kötü oynadığı pek maç yok. Makine gibi ne görev verirsek yapan, sürekli gülümseyen pozitif bir çocuk."

GREENWOOD'UN SAVUNMA PERFORMANSINA DEĞİNDİ

Mason Greenwood'un hücumdaki yeteneklerine dikkat çeken Kartal, İngiliz futbolcunun savunma yönünde geliştirmesi gereken noktalar bulunduğunu ifade etti.

İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var

"Mason Greenwood hücumsal anlamda çok yaratıcı, kaliteli bir oyuncu. Bunu kimse tartışamaz. Savunma anlamında bazı eksikleri olabilir, elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ondan hücumda becerisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bundan sonra iyi oynayacağını düşünüyorum. Yarın da farklı bir görevde oynayabilir."

ASTON VILLA MAĞLUBİYETİNE TEPKİ

Aston Villa karşısında alınan farklı yenilgiyi değerlendiren Kartal, Slavia Prag maçında daha mücadeleci bir Fenerbahçe beklediğini belirtti.

"Belki yarın daha sert olabiliriz. Aston Villa maçı kötü bir maçtı. Kabul edilebilir sonuç değildi ve ders çıkarıp reaksiyon verdik. Yarınki maçta da bu reaksiyonun daha fazla olacağını düşünüyorum."

ROTASYON SİNYALİ VERDİ

Yoğun maç takvimi nedeniyle oyuncuların fiziksel durumlarını yakından takip ettiklerini belirten Kartal, ilk 11'de değişiklikler yapabileceklerini söyledi.

"Rotasyon olabilir, maç maç bakıyoruz. Bu akşam karar vereceğiz. Oyuncuları termale sokacağız, kas yorgunluklara bakacağız. Antrenmandaki durumlarını gözlemleyeceğiz. Oyuncuların ne hissettikleri önemli. Yorgun olan oyuncularımız zaten, 'Hocam ben yorgunum' diyor. Bu akşam karar vereceğiz."

SLAVIA PRAG İÇİN ÜÇ AYRI PLAN

Rakibin fiziksel gücüne ve yüksek tempolu oyununa dikkat çeken deneyimli teknik adam, Slavia Prag karşısında farklı taktiksel planlar hazırladıklarını açıkladı.

"Hazırlıklarımı sürdürüyoruz ama çok fazla idman yapma şansımız olmuyor. Oyuncularımıza rakibi gösterdik, bu akşam yine analizlerle onların neler yapabileceğini ve bizim neler yapabileceğimizi anlatacağız. Slavia fiziğe dayalı futbol oynuyor, adam adama ve yüksek tempoya karşı mücadele edeceğiz. Üçlü ve dörtlü oynuyorlar. Nasıl oynarlarsa oynasınlar en sağlıklı oyuncularımız hangisiyle onlarla oynayacağız. Onlara karşı üç tane kurgumuz var. Onları devreye sokacağız. Taraftarlarımıza çok güveniyoruz."

Mason GreenwoodMarco Asensioİsmail KartalN'Golo KanteSlavia PragFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    tühhh yaaaa.... kante oynasaydı fener 5/6 atardı şimdi ŞL nde. her maçında 5/6 atıyor yaaa 0 3 Yanıtla
    sehmus fatih sehmus fatih:
    ismoo!!! git!! 0 0
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    kanteyi izledim sonra dedim ki öyle abartılacak hiç de biri değil 0 0 Yanıtla
  • gaziuslu2025 gaziuslu2025:
    kante olmadığı zaman orta saha çalışmıyor illaki oynaması lazım.kantenin yanında ismail ve genduzi iş yapıyor ismail iyi oyuncu 0 0 Yanıtla
  • sehmus fatih sehmus fatih:
    git!! 0 0 Yanıtla
  • ercan kara ercan kara:
    yenildik desene 0 0 Yanıtla
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