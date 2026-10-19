Fransa’daki olayların en çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
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Fransa’daki olayların en çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

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Fransa’daki olayların en çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
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Fransa'da yaşlı bir çiftin soyulduğunu gösteren fotoğrafın yapay zekâyla düzenlendiği ortaya çıktı. Fotoğraftaki hatalar şüphe uyandırdı. Paris'te yaşanan olay ise doğrulanmadı. Macron, İçişleri Bakanı'nın istifasını kabul etmedi.

Fransa’daki yağma olayları sırasında yaşlı bir çiftin soyulduğunu gösterdiği iddia edilen fotoğrafın yapay zekâyla oluşturulduğu veya düzenlendiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, iç çamaşırlarıyla kalan yaşlı bir çiftin etrafını siyah giyimli kişilerin sardığı görülüyordu. X’te yaklaşık 6 milyon kez görüntülenen fotoğraf, bazı polis sendikaları tarafından da paylaşıldı.

Ancak fotoğraftaki bazı hatalar şüphe uyandırdı. Görüntüde iki kişinin aynı bacaklara sahipmiş gibi görünmesi, yaşlı kadının elindeki bir parmağın eksik olması ve arka plandaki kişilerin yüzlerinin birbirine karışması dikkat çekti.

Google’ın SynthID Detector aracı da görüntünün yapay zekâyla oluşturulduğuna işaret etti. Fotoğrafın farklı versiyonlarında Google Gemini ve OpenAI’ın yapay zekâ teknolojilerinin kullanıldığı öne sürüldü.

Fransız medyasında daha önce Paris’teki Place de la République Meydanı’nda 80 yaşındaki bir çiftin yağmacılar tarafından soyulduğu ve neredeyse çıplak bırakıldığı iddia edilmişti. Ancak yerel medya kuruluşları, olayın Paris polisi tarafından doğrulanmadığını bildirdi.

Buna rağmen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, fotoğrafın gerçek olduğunu düşünerek paylaşımda bulundu.

Durham Bölge Konseyi Başkan Yardımcısı Darren Grimes, görüntüyü dehşet verici olarak nitelendirerek olaylara karışan kişilerin cezalandırılması gerektiğini savundu. Fox News muhabiri Kevin Corke de fotoğrafla ilgili yaptığı paylaşımda yaşananları korkunç olarak değerlendirdi.

Macron, İçişleri Bakanı'nın istifasını kabul etmedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İçişleri Bakanı Laurent Nuñez'in istifa teklifini kabul etmedi. Macron, bakandan barikatları ve yağma olaylarını sona erdirmek için yeni önlemler almasını istedi.

Nuñez'in ayrıca olaylar öncesinde yaşanan istihbarat ve güvenlik eksiklikleri konusunda şeffaflık sağlaması gerektiği belirtildi.

Fransa’daki olayların en çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
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    Yorumlar (2)

  • Ütopik Yorumcu Ütopik Yorumcu:
    kadın 80 yaşında durmuyor bu arada :) 0 0 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    haberciliginiin taaa... yakında validenizinin kına günlerini yayınlarsınız gerçek bilinmesi gereken haberleri gizlemek için 0 0 Yanıtla
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