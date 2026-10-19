Savaş alanına dönen Fransa'da "sokağa çıkma yasağı" talimatı - Son Dakika
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Savaş alanına dönen Fransa'da "sokağa çıkma yasağı" talimatı

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Savaş alanına dönen Fransa\'da "sokağa çıkma yasağı" talimatı
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Fransa'da öğrencilerin de desteklediği sarı yeleklilerin, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı ülke genelinde düzenlediği gösterilerde 2 binden fazla kişi gözaltına alındı, yüzlerce polis yaralandı. Şiddetli yağmalama olaylarının ardından Başbakan Lecornu, valilere kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama talimatı verdi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, hafta sonu şiddet ve yağmalama sahnelerinin yaşandığı gösterilerin ardından valilere bu akşamdan itibaren ülkede bazı yerlerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamaları talimatı verdi.

"DÜZENSİZLİK AŞIRI SOL TARAFINDAN ORGANİZE EDİLİYOR"

Lecornu, hafta sonu ülkede düzenlenen gösterilerde yaşanan şiddet ve yağmalama olaylarının ardından kabine üyeleriyle başkent Paris'te kriz toplantısı düzenledi. Toplantının ardından farklı kabine üyeleriyle basın toplantısı düzenleyen Lecornu, "Gizleyecek hiçbir şeyimiz yok" dedi ve kolluk kuvvetlerinin gösteriler kapsamında son derece iyi çalıştığını söyledi. Ülkedeki düzensizliğin aşırı sol tarafından organize edildiğini savunan Lecornu, hala Marsilya kentinde aşırı solla ilgili bir sorun yaşandığını dile getirdi.

Lecornu, valilere bazı yerlerde bu akşamdan itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamaları için talimat verdiğini belirterek, söz konusu yasağın nasıl uygulanacağı hakkında detay paylaşmadı.

Savaş alanına dönen Fransa'da

DÜKKANLARI YAĞMALANAN ESNAFA İŞSİZLİK MAAŞI VERİLECEK

Hasarlardan etkilenen dükkanları destekleyeceklerini dile getiren Lecornu, gösterilerde ortalığı kırıp dökenlerin bunun maliyetini ödemesi gerektiğini kaydetti. Lecornu, söz konusu dükkanların esnafına işsizlik maaşı verileceğini ve özel bir destek fonu oluşturulacağını aktararak, "Düzeni yeniden sağlamak konusunda tamamen kararlıyım." dedi.

Savaş alanına dönen Fransa'da

"BU FRANSIZ TARZI BİR ŞİZOFRENİ"

Olağanüstü hal ilan etmek yerine sokağa çıkma yasağı uygulamasını tercih ettiğini dile getiren Lecornu, "Üç haftadır polisin (insanları) öldürdüğünden veya yaraladığından bahsediliyor ve 2 gündür bize polisin nerede olduğu soruluyor. Bu Fransız tarzı bir şizofreni" şeklinde konuştu.

Savaş alanına dönen Fransa'da

"KİMSE ÖLDÜRÜLMEDİ"

Lecornu, polisin cumhurbaşkanı seçimleri kapsamında siyasete alet edilmemesi gerektiğini savunarak, sarı yeleklilerin gösterileri hakkında "Cumartesi günü zor sahneler yaşansa da kimse öldürülmedi ve bu bir mucize. Bu da polislerin işini yaptığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

HAFTA SONU POLİS VE JANDARMA SAYIRI ARTIRILACAK

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortalığı kırıp dökenleri engellemek için önlemler alınması talimatını verdiğini hatırlatarak, bu akşamdan itibaren söz konusu önlemlerin alınacağını aktardı. Nunez, bu hafta sonu polis ve jandarma sayısını artıracakları bilgisini vererek, Fransa'da bu hafta beklenen futbol maçlarının sokağa çıkma yasaklarından etkilenmeyeceğini söyledi.

Savaş alanına dönen Fransa'da

DENAIN KENTİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLIYOR

Denain Belediye Başkanı Anne-Lise Dufour-Tonini, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada 25 Ekim'e kadar kentte yerel saatle 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı kararı alındığını belirtti. Dufour-Tonini, bu yasaktan söz konusu saatlerde çalışan veya acil işleri olan kişilerin muaf tutulacağını kaydetti.

FRANSA'DAKİ OLAYLAR

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti. Ülke genelindeki gösterilerde yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık bin polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Gösteriler sırasında en az bin 500 dükkan yağmalanırken, büyük kentlerde göstericiler ve polis arasında arbede yaşanmıştı.

Savaş alanına dönen Fransa'da
Savaş alanına dönen Fransa'da
Savaş alanına dönen Fransa'da
Savaş alanına dönen Fransa'da
Savaş alanına dönen Fransa'da
Savaş alanına dönen Fransa'da
Savaş alanına dönen Fransa'da
Savaş alanına dönen Fransa'da
Savaş alanına dönen Fransa'da
Savaş alanına dönen Fransa'da
Savaş alanına dönen Fransa'da
Savaş alanına dönen Fransa'da
Kaynak: AA
Sokağa Çıkma YasağıGüvenlikFransaGüncelPolisDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Savaş alanına dönen Fransa'da "sokağa çıkma yasağı" talimatı - Son Dakika
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