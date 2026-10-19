Konserde fenalaşan bankacı Furkan Aksu (29) için Kurucaşile'de cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Konserde fenalaşan bankacı Furkan Aksu (29) için Kurucaşile'de cenaze namazı kılındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konserde fenalaşan bankacı Furkan Aksu (29) için Kurucaşile\'de cenaze namazı kılındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de düzenlenen konserde fenalaşan bankacı Furkan Aksu (29), memleketi Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde toprağa verildi. Aksu için Aliağa Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı; cenazeye Kurucaşile Belediye Başkanı Uğur Güneş, ailesi ve yakınları katıldı.

İSTANBUL Şişli'de düzenlenen konserde fenalaşıp hayatını kaybeden 2 kişiden, bankacı Furkan Aksu (29), memleketi Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde önceki gün düzenlenen konsere katılan Furkan Aksu, Mahmud Sami Ramazanoğlu ve T.M. (33), fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu hayatını kaybetti.

Furkan Aksu'nun cenazesi, dün akşam saatlerinde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak ailesinin yaşadığı Zonguldak'a getirildi. Sabah saatlerinde evinin önünde helallik alınan Aksu'nun cenazesi, memleketi Bartın'ın Kurucaşile ilçesine götürüldü.

Aksu için merkez Aliağa Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kurucaşile Belediye Başkanı Uğur Güneş, Aksu'nun ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Furkan Aksu, aile mezarlığında toprağa verildi.

Furkan Aksu'nun özel bir bankada çalıştığı ve bir süredir İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
Uğur GüneşKurucaşileMagazinBartınGüncelAliağaŞişliYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
İsyan dalgası dünyaya yayılıyor 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü İsyan dalgası dünyaya yayılıyor! 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:52
Yasa dışı üreme ticaretini, çete liderinin eşi ihbar etmiş
Yasa dışı üreme ticaretini, çete liderinin eşi ihbar etmiş!
13:38
A Milli Takım’da Sergen Yalçın sesleri
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri
13:22
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
12:24
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 14:23:32. #7.12#
SON DAKİKA: Konserde fenalaşan bankacı Furkan Aksu (29) için Kurucaşile'de cenaze namazı kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei