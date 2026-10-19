Türklere iş fırsatı sunan ülke! Maaşlar 1 milyon TL\'yi aşıyor

İspanya'da inşaat sektörü, artan konut ihtiyacı ve çalışan nüfusun yaşlanması nedeniyle ciddi bir personel sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Gençlerin sektöre ilgisinin azalması ve deneyimli çalışanların emekliye ayrılması, şirketlerin yeni iş gücü arayışını hızlandırdı.

700 BİN YENİ ÇALIŞANA İHTİYAÇ VAR

İspanya Ulusal İnşaat Konfederasyonu'nun (CNC) tahminlerine göre, sektörde önümüzdeki yıllarda yaklaşık 700 bin yeni çalışana ihtiyaç duyulacak.

Özellikle duvarcılık, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve diğer teknik alanlarda yetişmiş personel bulmak giderek zorlaşıyor. Şirketler, hem devam eden projeleri tamamlamak hem de yeni konut taleplerine yetişebilmek için nitelikli çalışan arayışını sürdürüyor.

MAAŞLAR 1,6 MİLYON TL'Yİ AŞIYOR

İş gücü açığının büyüdüğü sektörde çalışanlara sunulan ücretler de dikkat çekiyor. Mesleki deneyim, uzmanlık ve çalışılan bölgeye göre değişen yıllık brüt maaşlar şöyle:

- Giriş seviyesi işçiler: 20 bin-23 bin avro (yaklaşık 1 milyon 114 bin-1 milyon 281 bin TL)

- Deneyimli ve vasıflı duvarcılar: 28 bin avronun üzerinde (yaklaşık 1 milyon 560 bin TL ve üzeri)

- Uzman ve sorumluluk sahibi personel: 30 bin avronun üzerinde (yaklaşık 1 milyon 671 bin TL ve üzeri)

Söz konusu rakamlar yıllık brüt ücretleri ifade ediyor. Çalışanların eline geçen net maaş, vergi ve sosyal güvenlik kesintilerinin ardından değişiyor. Ayrıca ücretler tüm şirketlerde aynı seviyede uygulanmıyor.

TÜRK İŞÇİLER İÇİN DE FIRSAT OLABİLİR

İspanya'daki personel ihtiyacı, yurt dışında çalışmak isteyen Türk vatandaşları açısından da potansiyel iş fırsatları oluşturuyor.

Özellikle duvarcılık, kalıpçılık, kaynakçılık, elektrik tesisatı ve metal montajı gibi alanlarda deneyimi bulunan kişilerin uygun iş ilanlarına başvurabileceği belirtiliyor.

Ancak İspanya'nın işçi ihtiyacı, Türk vatandaşlarına doğrudan çalışma veya oturum hakkı sağlamıyor.

ÇALIŞMA İZNİ VE VİZE ŞARTI BULUNUYOR

Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden İspanya'ya çalışmak amacıyla gitmek isteyen kişilerin gerekli yasal prosedürleri tamamlaması gerekiyor.

Genel uygulamada işverenin çalışma izni için başvuruda bulunması, başvurunun onaylanmasının ardından ise çalışanın vize işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Bu nedenle Türkiye'den başvuru yapacak kişilerin yalnızca maaş tekliflerini değil, işverenin yabancı çalışan istihdamına ilişkin şartlarını da incelemesi önem taşıyor.

BAZI MESLEKLERDE İŞE ALIM SÜRECİ KOLAYLAŞABİLİYOR

İspanya'da üç ayda bir güncellenen Zor Doldurulan Meslekler Kataloğu, işverenlerin personel bulmakta zorlandığı meslekleri ve bölgeleri belirliyor.

Başvurulan mesleğin ilgili bölgede bu katalogda yer alması, yabancı çalışanlar için çalışma izni sürecini kolaylaştırabiliyor.

Bununla birlikte katalog dışında kalan mesleklerde de gerekli yasal koşulların sağlanması halinde çalışma izni başvurusu yapılabiliyor.

EN ÇOK TEKNİK BECERİYE SAHİP ÇALIŞANLAR ARANIYOR

İnşaat sektöründeki iş gücü açığında özellikle mesleki deneyim ve teknik yeterlilik öne çıkıyor.

Duvarcılar, elektrikçiler, tesisatçılar, kaynakçılar ve kalıp ustaları gibi meslek gruplarında deneyim sahibi olmak iş bulma şansını artırabiliyor.

İspanyolca bilgisi ise hem işverenlerle iletişim kurmak hem de çalışma ortamındaki güvenlik talimatlarını anlayabilmek açısından önem taşıyor.