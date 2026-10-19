Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor - Son Dakika
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Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor

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Nereden nereye! Fenerbahçe\'nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor
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Bir dönem Fenerbahçe'ye transfer olan ancak sarı-lacivertli formayla resmi maça çıkamayan Steven Caulker, futbolu bıraktıktan sonra iş arayışına girdi. LinkedIn üzerinden yaşadığı zorlukları anlatan 34 yaşındaki eski futbolcu, başvurduğu işlerden mülakat daveti bile alamadığını belirterek dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Bir dönem Fenerbahçe'ye transfer olan ancak sarı-lacivertli takımdaki macerası beklediği gibi gitmeyen Steven Caulker, futbolu bıraktıktan sonra bu kez iş arayışıyla gündeme geldi. İngiltere Premier Lig'de önemli takımların formasını giyen eski futbolcu, sosyal medya platformu LinkedIn üzerinden işsizliğin getirdiği zorlukları anlattı.

Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor

FENERBAHÇE'DE RESMİ MAÇA ÇIKAMADI

Tottenham altyapısından yetişen Steven Caulker, kariyeri boyunca Swansea City, Queens Park Rangers, Southampton ve Liverpool gibi İngiliz kulüplerinde forma giydi. Türkiye'de de futbol oynayan deneyimli savunmacı, Fenerbahçe'ye transfer olmasına rağmen sarı-lacivertli formayla resmi karşılaşmaya çıkamadı. Caulker, sonraki yıllarda Ankara Keçiörengücü ve Stjarnan gibi takımlarda kariyerini sürdürdü. Deneyimli futbolcu, 34 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koydu.

Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor

"İŞSİZ OLMAK STRESLİ"

Futbolu bıraktıktan sonra yeni bir kariyer arayışına giren Caulker, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda iş bulma sürecinde yaşadığı hayal kırıklıklarını anlattı. Eski futbolcu, "İşsiz olmak stresli. Daha önce de defalarca bu durumda bulundum, bu duygu karmaşasına alışkınım ama bu durum işi hiç de kolaylaştırmıyor." ifadelerini kullandı.

Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor

"MÜLAKAT BİLE ALAMAMAK CAN YAKIYOR"

İş başvurularında yaşadığı zorluklara değinen Caulker, sahip olduğu niteliklere uygun pozisyonlara başvurmasına rağmen olumlu dönüş alamadığını belirtti. 34 yaşındaki eski futbolcu, "Tüm niteliklerine sahip olduğum işlere başvurup bir mülakat bile alamamak can yakıyor, ancak bu paniklemem gerektiği anlamına gelmez." dedi. Paylaşımında reddedilmenin birçok insanın kariyer yolculuğunun parçası olduğunu vurgulayan Caulker, kendi hedeflerine uygun olmayan iş fırsatlarını geri çevirmenin de zor olduğunu ifade etti.

"SAKİN KALMAYA ÇALIŞIYORUM"

İş arama sürecinde günlük düzenini korumaya çalıştığını anlatan eski futbolcu, spor yapmanın kendisine iyi geldiğini belirtti. Caulker, "Bu süre zarfında sakin ve soğukkanlı kalmak önemli; günüme belli bir düzen katmak kesinlikle yardımcı oluyor. Sabah koşumu henüz bitirdim ve biraz endorfin salgıladıktan sonra kendimi oldukça iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı. Bir dönem Premier Lig'de ve Türkiye'de forma giyen Caulker'ın futbolu bıraktıktan sonra iş bulmakta yaşadığı güçlükleri açıkça paylaşması dikkat çekti.

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    Yorumlar (1)

  • Fatih . Fatih .:
    üzücü bir durum kim ne olursa olsun ALLAH kimseyi kimseye muhtaç etmesin. 1 0 Yanıtla
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