Fransa'da yağmacılara büyük şok! Telefonlarda o mesaj belirdi

Fransa'da günlerdir devam eden protestolar, ülkenin birçok kentinde polisle göstericiler arasında çatışmalara ve geniş çaplı yağmalama olaylarına sahne oldu. Paris başta olmak üzere birçok şehirde mağazaların camları kırılırken elektronik eşya satan işletmeler de hedef alındı.

Yağmalama olaylarının ardından ortaya çıkan görüntülerde, ele geçirilen iPhone'ların kullanılamaz hale geldiği ve ekranlarında cihazların iade edilmesini isteyen uyarıların belirdiği öne sürüldü.

YAĞMALANAN TELEFONLARIN EKRANINDA İADE UYARISI

Paylaşılan görüntülerde, yağmalandığı belirtilen bazı iPhone'ların kilit ekranında cihazın alındığı mağazaya geri götürülmesini isteyen bir mesajın bulunduğu iddia edildi.

Apple'ın mağazalarda sergilenen demo cihazları için kullandığı güvenlik sistemleri, belirli koşullarda telefonların uzaktan yönetilmesine ve kullanımlarının sınırlandırılmasına olanak tanıyor.

Ancak görüntülerdeki telefonların hangi mağazadan alındığı, tamamının yağmalanmış cihaz olup olmadığı ve kilitleme işleminin kim tarafından gerçekleştirildiği bağımsız olarak doğrulanmış değil.

PARİS'TE ELEKTRONİK MAĞAZALARI YAĞMALANDI

17 Ekim'de düzenlenen geniş katılımlı protestoların ardından başkent Paris'in birçok noktasında şiddet olayları yaşandı.

Cumhuriyet Meydanı çevresinde ve kentin çeşitli alışveriş bölgelerinde maskeli gruplar mağazaların camlarını kırarak içeri girdi. Cep telefonu dükkânları, giyim mağazaları, marketler ve diğer işletmeler yağmacıların hedefi oldu.

Bazı işletmelerde raflar boşaltılırken çok sayıda iş yerinde ciddi maddi hasar meydana geldi. Paris'teki bazı esnaf, mağazalarının kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

2 BİN 400'E YAKIN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa genelinde hayat pahalılığı, eğitim koşulları ve kamu hizmetlerine yönelik tepkilerle başlayan gösterilere yüz binlerce kişi katıldı.

Ancak barışçıl gösterilerin yanı sıra bazı grupların güvenlik güçleriyle çatışmaya girmesi, kamu binalarına saldırması ve iş yerlerini yağmalaması üzerine çok sayıda kentte güvenlik önlemleri artırıldı.

Son açıklamalara göre ülke genelinde gözaltına alınanların sayısı 2 bin 400'e yaklaştı. Çatışmalarda yüzlerce polis, jandarma ve itfaiye personeli yaralandı.

TARİHİ BELEDİYE BİNASI ALEVLER İÇİNDE KALDI

Şiddet olaylarının en dikkat çekici adreslerinden biri Limoges kenti oldu. Kentteki 19. yüzyıldan kalma belediye binası ateşe verildi. Yangında tarihi yapının çatısı çökerken itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı.

Paris, Lyon, Marsilya ve Bordeaux gibi kentlerde de araçlar ateşe verildi, barikatlar kuruldu ve güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

1500 İŞLETME ZARAR GÖRDÜ

Fransa Ticaret ve Dağıtım Federasyonu Başkanı Alexandre Bompard, olaylardan yaklaşık 1500 perakende işletmesinin etkilendiğini açıkladı.

Mağazaların yağmalanması, camların kırılması ve iş yerlerinin tahrip edilmesi nedeniyle toplam zararın yüz milyonlarca euroya ulaşabileceği belirtildi.

Paris'te bazı işletme sahipleri, yağmalanan mağazalarını temizlemek ve yeniden açabilmek için çalışmalara başladı.

MACRON'DAN AÇIKLAMA: GÜVENLİK ZAFİYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkeyi sarsan olayların ardından yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin hazırlık ve istihbarat çalışmalarında eksiklikler yaşandığını kabul etti.

Macron, şiddet olaylarına karışanların hesap vereceğini vurgularken İçişleri Bakanı Laurent Nuñez'in istifasını kabul etmedi.

Nuñez ise hafta sonu yaşanan olaylarda polisin bazı bölgelerde kontrolü kaybettiğini kabul etti.

GERİLİM PAZAR GÜNÜ DE DEVAM ETTİ

17 Ekim'deki büyük gösterilerin ardından 18 Ekim Pazar günü de Paris'te yeni protestolar düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı çevresinde toplanan kalabalığa polis göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Başkentte yağmalanan mağazaların ve ateşe verilen araçların enkazı kaldırılmaya çalışılırken yeni olaylar nedeniyle güvenlik güçleri yeniden harekete geçti. 19 Ekim itibarıyla Fransa'daki siyasi ve toplumsal gerilim sürerken protestoların ekonomik etkileri de hissedilmeye başladı. Fransız borsasında kayıplar yaşanırken ülkenin borçlanma maliyetleri yükseldi.