Fransa'da yağmacılara büyük şok! Telefonlarda o mesaj belirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fransa'da yağmacılara büyük şok! Telefonlarda o mesaj belirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da protestolar sırasında çok sayıda mağaza yağmalanırken çalınan iPhone'ların uzaktan kilitlendiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı. Telefonların ekranlarında "Telefonu aldığınız yere iade edin" uyarısı dikkat çekti. Ülkede gözaltı sayısı 2 bin 400'e yaklaşırken şiddet olayları ve yağmalamalar nedeniyle birçok kentte güvenlik önlemleri artırıldı.

Fransa'da günlerdir devam eden protestolar, ülkenin birçok kentinde polisle göstericiler arasında çatışmalara ve geniş çaplı yağmalama olaylarına sahne oldu. Paris başta olmak üzere birçok şehirde mağazaların camları kırılırken elektronik eşya satan işletmeler de hedef alındı.

Yağmalama olaylarının ardından ortaya çıkan görüntülerde, ele geçirilen iPhone'ların kullanılamaz hale geldiği ve ekranlarında cihazların iade edilmesini isteyen uyarıların belirdiği öne sürüldü.

YAĞMALANAN TELEFONLARIN EKRANINDA İADE UYARISI

Paylaşılan görüntülerde, yağmalandığı belirtilen bazı iPhone'ların kilit ekranında cihazın alındığı mağazaya geri götürülmesini isteyen bir mesajın bulunduğu iddia edildi.

Apple'ın mağazalarda sergilenen demo cihazları için kullandığı güvenlik sistemleri, belirli koşullarda telefonların uzaktan yönetilmesine ve kullanımlarının sınırlandırılmasına olanak tanıyor.

Ancak görüntülerdeki telefonların hangi mağazadan alındığı, tamamının yağmalanmış cihaz olup olmadığı ve kilitleme işleminin kim tarafından gerçekleştirildiği bağımsız olarak doğrulanmış değil.

Fransa'da yağmacılara büyük şok! Telefonlarda o mesaj belirdi

PARİS'TE ELEKTRONİK MAĞAZALARI YAĞMALANDI

17 Ekim'de düzenlenen geniş katılımlı protestoların ardından başkent Paris'in birçok noktasında şiddet olayları yaşandı.

Cumhuriyet Meydanı çevresinde ve kentin çeşitli alışveriş bölgelerinde maskeli gruplar mağazaların camlarını kırarak içeri girdi. Cep telefonu dükkânları, giyim mağazaları, marketler ve diğer işletmeler yağmacıların hedefi oldu.

Bazı işletmelerde raflar boşaltılırken çok sayıda iş yerinde ciddi maddi hasar meydana geldi. Paris'teki bazı esnaf, mağazalarının kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Fransa'da yağmacılara büyük şok! Telefonlarda o mesaj belirdi

2 BİN 400'E YAKIN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa genelinde hayat pahalılığı, eğitim koşulları ve kamu hizmetlerine yönelik tepkilerle başlayan gösterilere yüz binlerce kişi katıldı.

Ancak barışçıl gösterilerin yanı sıra bazı grupların güvenlik güçleriyle çatışmaya girmesi, kamu binalarına saldırması ve iş yerlerini yağmalaması üzerine çok sayıda kentte güvenlik önlemleri artırıldı.

Son açıklamalara göre ülke genelinde gözaltına alınanların sayısı 2 bin 400'e yaklaştı. Çatışmalarda yüzlerce polis, jandarma ve itfaiye personeli yaralandı.

Fransa'da yağmacılara büyük şok! Telefonlarda o mesaj belirdi

TARİHİ BELEDİYE BİNASI ALEVLER İÇİNDE KALDI

Şiddet olaylarının en dikkat çekici adreslerinden biri Limoges kenti oldu. Kentteki 19. yüzyıldan kalma belediye binası ateşe verildi. Yangında tarihi yapının çatısı çökerken itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı.

Paris, Lyon, Marsilya ve Bordeaux gibi kentlerde de araçlar ateşe verildi, barikatlar kuruldu ve güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı.

Fransa'da yağmacılara büyük şok! Telefonlarda o mesaj belirdi

1500 İŞLETME ZARAR GÖRDÜ

Fransa Ticaret ve Dağıtım Federasyonu Başkanı Alexandre Bompard, olaylardan yaklaşık 1500 perakende işletmesinin etkilendiğini açıkladı.

Mağazaların yağmalanması, camların kırılması ve iş yerlerinin tahrip edilmesi nedeniyle toplam zararın yüz milyonlarca euroya ulaşabileceği belirtildi.

Paris'te bazı işletme sahipleri, yağmalanan mağazalarını temizlemek ve yeniden açabilmek için çalışmalara başladı.

Fransa'da yağmacılara büyük şok! Telefonlarda o mesaj belirdi

MACRON'DAN AÇIKLAMA: GÜVENLİK ZAFİYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkeyi sarsan olayların ardından yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin hazırlık ve istihbarat çalışmalarında eksiklikler yaşandığını kabul etti.

Macron, şiddet olaylarına karışanların hesap vereceğini vurgularken İçişleri Bakanı Laurent Nuñez'in istifasını kabul etmedi.

Nuñez ise hafta sonu yaşanan olaylarda polisin bazı bölgelerde kontrolü kaybettiğini kabul etti.

Fransa'da yağmacılara büyük şok! Telefonlarda o mesaj belirdi

GERİLİM PAZAR GÜNÜ DE DEVAM ETTİ

17 Ekim'deki büyük gösterilerin ardından 18 Ekim Pazar günü de Paris'te yeni protestolar düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı çevresinde toplanan kalabalığa polis göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Başkentte yağmalanan mağazaların ve ateşe verilen araçların enkazı kaldırılmaya çalışılırken yeni olaylar nedeniyle güvenlik güçleri yeniden harekete geçti. 19 Ekim itibarıyla Fransa'daki siyasi ve toplumsal gerilim sürerken protestoların ekonomik etkileri de hissedilmeye başladı. Fransız borsasında kayıplar yaşanırken ülkenin borçlanma maliyetleri yükseldi.

Fransa’da Bakanlık açıkladı: Bazı kentlerde polis kontrolü kaybetti, yağmalar başladıFransa’da Bakanlık açıkladı: Bazı kentlerde polis kontrolü kaybetti, yağmalar başladı Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmediFransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi Paris'teki yağmada Messi imzalı servet değerindeki ürünleri çaldılarParis'teki yağmada Messi imzalı servet değerindeki ürünleri çaldılar İsyan dalgası dünyaya yayılıyor! 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndüİsyan dalgası dünyaya yayılıyor! 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü Yağmacılara tek başına meydan okuduYağmacılara tek başına meydan okudu
FransaIphoneDünyaAppleSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Haydar Alkilinc Haydar Alkilinc:
    Iphone benim için kesinlikle kullanılacak telefon deyil. Güvenilmez. 1 1 Yanıtla
  • özay gönültaş özay gönültaş:
    Endişeyle izliyoruz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
İsyan dalgası dünyaya yayılıyor 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü İsyan dalgası dünyaya yayılıyor! 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Arda Güler İspanya’yı karıştırdı O pozisyon maça damga vurdu Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
Mehmet Şef’in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
Lüks otomobil bayisindeki etkinlik olay oldu Kadınlar isyan etti Lüks otomobil bayisindeki etkinlik olay oldu! Kadınlar isyan etti
“Size kuş göstereceğiz“ diyerek 4 çocuğu çağırdılar Mahalle karıştı "Size kuş göstereceğiz" diyerek 4 çocuğu çağırdılar! Mahalle karıştı
Milyonların dört gözle beklediği haber Çalışma süresi kısalıyor mu Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?
Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
4 aylık evlilik kanlı bitti Önce eşini sonra kendisini vurdu 4 aylık evlilik kanlı bitti! Önce eşini sonra kendisini vurdu
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye mi geçiyor Kulisleri hareketlendiren fotoğraf Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
Restoranda kanlı kavga İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
Yanardağ gezisi feci sonla bitti Yanardağ gezisi feci sonla bitti!
Türklere iş fırsatı sunan ülke Maaşlar 1 milyon TL’yi aşıyor Türklere iş fırsatı sunan ülke! Maaşlar 1 milyon TL'yi aşıyor
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
Nereden nereye Fenerbahçe’nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor
13:46
Nereden nereye Fenerbahçe’nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor
13:38
A Milli Takım’da Sergen Yalçın sesleri
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri
13:22
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
13:11
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı Meğer başkomisermiş
Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı! Meğer başkomisermiş
12:24
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
11:43
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye mi geçiyor Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
11:37
Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri
Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
11:28
İrfan Can Eğribayat’ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı Taraftarlar bunu konuşuyor
İrfan Can Eğribayat'ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı! Taraftarlar bunu konuşuyor
11:23
Milyonların dört gözle beklediği haber Çalışma süresi kısalıyor mu
Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?
11:07
Mehmet Şef’in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
11:05
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
10:56
Arda Güler İspanya’yı karıştırdı O pozisyon maça damga vurdu
Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu
10:47
Arda Turan’ın patronu paraya para demiyor Evi tam 554 milyon dolar
Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
10:44
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
10:29
Arda Güler’in golü dünyada ses getirdi Ballon d’Or yakıştırması
Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
10:26
Bir saniye bile düşünmedi Selde her şeyini kaybeden esnaftan insanlık dersi
Bir saniye bile düşünmedi! Selde her şeyini kaybeden esnaftan insanlık dersi
10:24
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor Can kaybı sayısı 8 oldu
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu
10:22
İşte gerçek emek Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
10:05
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
09:50
Galatasaray’da 3 ayrılık birden Taraftarlar duyunca inanamadı
Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 14:05:32. #7.12#
SON DAKİKA: Fransa'da yağmacılara büyük şok! Telefonlarda o mesaj belirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei