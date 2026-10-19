Ahmet Aras, AK Parti\'ye mi geçecek? İddialara ilk ağızdan yanıt verdi

CHP'den istifa eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, partisinden ayrılmasının ardından hakkında çıkan " AK Parti'ye katılacak" yönündeki iddialara yanıt verdi. Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Aras, iddiaları yalanlayarak görevini bağımsız sürdüreceğini bildirdi.

"CHP'DEN İSTİFA ETMEKTE GEÇ BİLE KALDIM"

Gazeteci Fatih Altaylı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını aktardı. Altaylı'nın paylaştığı bilgilere göre Aras, partisinden ayrılma kararına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"CHP'de siyaset yapma imkanım kalmamıştı. Nedeni çok açık değil mi, herkes görüyor zaten. Aslına bakarsan geç bile kaldım diyebilirim."

"HİÇBİR YERE GEÇMEYECEĞİM"

İstifanın ardından AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Aras, başka bir siyasi partiye katılmayacağını belirtti. Altaylı, aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"'AK Parti'ye geçeceğin dedikoduları var. Aslı astarı var mı?' diye sordum. 'Hiçbir yere geçmeyeceğim. Bağımsız olarak kalacağım' dedi."