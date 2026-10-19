Ahmet Aras, AK Parti'ye mi geçecek? İddialara ilk ağızdan yanıt verdi - Son Dakika
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Ahmet Aras, AK Parti'ye mi geçecek? İddialara ilk ağızdan yanıt verdi

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Ahmet Aras, AK Parti\'ye mi geçecek? İddialara ilk ağızdan yanıt verdi
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CHP’den istifa etmesinin ardından AK Parti’ye katılacağı iddia edilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras iddialara yanıt verdi. Aras, CHP’de siyaset yapma imkanının kalmadığını belirterek istifasıyla ilgili "Aslına bakarsan geç bile kaldım diyebilirim" dedi. Aras ayrıca başka bir partiye geçmeyeceğini ve görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.

CHP'den istifa eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, partisinden ayrılmasının ardından hakkında çıkan " AK Parti'ye katılacak" yönündeki iddialara yanıt verdi. Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Aras, iddiaları yalanlayarak görevini bağımsız sürdüreceğini bildirdi.

"CHP'DEN İSTİFA ETMEKTE GEÇ BİLE KALDIM"

Gazeteci Fatih Altaylı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını aktardı. Altaylı'nın paylaştığı bilgilere göre Aras, partisinden ayrılma kararına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"CHP'de siyaset yapma imkanım kalmamıştı. Nedeni çok açık değil mi, herkes görüyor zaten. Aslına bakarsan geç bile kaldım diyebilirim."

"HİÇBİR YERE GEÇMEYECEĞİM"

İstifanın ardından AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Aras, başka bir siyasi partiye katılmayacağını belirtti. Altaylı, aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"'AK Parti'ye geçeceğin dedikoduları var. Aslı astarı var mı?' diye sordum. 'Hiçbir yere geçmeyeceğim. Bağımsız olarak kalacağım' dedi."

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Muğla Büyükşehir BelediyesiCumhuriyet Halk PartisiAhmet ArasPolitikaAK PartiSiyasetSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    aynen aynen. İzmir bedeliye başkanı da Milyonda bir bile olsa benim AKP'ye geçme ihtimalim yok. İzmir'e asla ihanet etmem falan demişti kaynaklara göre doğrudan 2 2 Yanıtla
    Abdullah Güneş Abdullah Güneş:
    eşim beni boşar diyordu bide 0 2
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    Abdullah bu bilgiyi doğrula gerçekden tebrik edeceğiz seni, yapay zeka ile yapılmış videolara itibar ediyorsunuz yapmayın. haberin aslını araştırın ondan sonra yorum yapın. 1 1
  • ibrahim karaaslan ibrahim karaaslan:
    reis borsa bitti yatırımcı öldü, borsamızı düzelt lütfen 1 2 Yanıtla
  • Teoman Teo Teoman Teo:
    Yani Kemal yalnizmi kalacakak simdi Mahkeme karari ile basiniza gecti hepiniz sevdiniz saydiniz ne oldu hep kaciyorsunuz chp tarihe karicak vay vay 1 0 Yanıtla
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