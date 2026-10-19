Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü - Son Dakika
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Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray'da sevindirici bir gelişme yaşandı. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Wilfried Singo, takımla birlikte antrenmanlara başladı. Fildişi Sahilli futbolcu, idmanın tamamında yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da hazırlıklar sürerken teknik heyeti sevindiren bir gelişme yaşandı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Wilfried Singo, takımla birlikte çalışmalara katıldı.

SINGO ANTRENMANIN TAMAMINDA YER ALDI

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığını atlatan Fildişi Sahilli futbolcu, Lille karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Singo'nun yeniden antrenmanlara katılması, Galatasaray'ın kritik mücadele öncesinde yaşadığı önemli gelişmelerden biri oldu.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın detaylarını paylaştı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi. Wilfried Singo, antrenmanın tamamında takımla çalıştı."

BU SEZON SADECE 41 DAKİKA OYNADI

Sakatlık sorunları nedeniyle bu sezon istediği süreleri alamayan Wilfried Singo, Galatasaray formasıyla yalnızca 2 resmi karşılaşmada görev yaptı. Toplam 41 dakika sahada kalabilen Fildişi Sahilli oyuncunun Lille maçının kadrosunda yer alıp almayacağı ise henüz netleşmedi.

GÖZLER LILLE MAÇINDA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak. Singo'nun antrenmanların tamamına katılması teknik heyet için olumlu bir gelişme olurken, oyuncunun karşılaşmada forma giyip giymeyeceğine Okan Buruk karar verecek.

Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
UEFA Şampiyonlar LigiGalatasarayLilleSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    dönse ne olur arkadaşlarımın hiçbiri sevmiyor bunu 0 0 Yanıtla
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