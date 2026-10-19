Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de idam edildi - Son Dakika
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Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de idam edildi

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Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Mekke'deki Mescid-i Haram'da cinsel eylem işlemekle suçlanan Nüzürülislam Abdülbasıri ve Seti Ahter isimli iki Bangladeş vatandaşının yürütülen soruşturmanın ardından idam edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'da Mekke-i Mükerreme’de bulunan kutsal mekan Mescid-i Haram’da "cinsel eylem" işlemekle suçlanan Bangladeş uyruklu iki kişi idam edildi.

Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de idam edildi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİMLİKLERİNİ AÇIKLADI

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu eylemi gerçekleştiren iki kişinin kimlikleri Nüzürülislam Abdülbasıri ve Seti Ahter olarak belirlendi.

Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de idam edildi

YAKALANDIKTAN SONRA İDAM EDİLDİLER

Olayın hemen ardından güvenlik güçleri tarafından yakalanan şahıslar hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yürütülen adli süreç ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından suçlu bulunan iki Bangladeş vatandaşı idam edildi.

Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de idam edildi
İdam edilen ikilinin tabutları böyle taşındı 
İçişleri BakanlığıSuudi ArabistanBangladeşGüncelMekkeDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • MASUMANE3438 MASUMANE3438:
    bir daha kimse böyle bir rezilliğe tenezzül dahi edemez 4 0 Yanıtla
  • Ütopik Yorumcu Ütopik Yorumcu:
    şeytan işini her yerde görüyor idam edilmesi de çok iyi olmuş bedelini canlarıyla ödemişler 4 0 Yanıtla
  • Ender Çetin Ender Çetin:
    Yerinde bir karar 1 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    bizim Türkiye’de uygulansada nüfusun kalitesi biraz artsa diycem herkes bana saldırıcak… 0 0 Yanıtla
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