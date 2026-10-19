Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de idam edildi

Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de idam edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Mekke'deki Mescid-i Haram'da cinsel eylem işlemekle suçlanan Nüzürülislam Abdülbasıri ve Seti Ahter isimli iki Bangladeş vatandaşının yürütülen soruşturmanın ardından idam edildiğini duyurdu.
Suudi Arabistan'da Mekke-i Mükerreme’de bulunan kutsal mekan Mescid-i Haram’da "cinsel eylem" işlemekle suçlanan Bangladeş uyruklu iki kişi idam edildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİMLİKLERİNİ AÇIKLADI
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu eylemi gerçekleştiren iki kişinin kimlikleri Nüzürülislam Abdülbasıri ve Seti Ahter olarak belirlendi.
YAKALANDIKTAN SONRA İDAM EDİLDİLER
Olayın hemen ardından güvenlik güçleri tarafından yakalanan şahıslar hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yürütülen adli süreç ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından suçlu bulunan iki Bangladeş vatandaşı idam edildi.
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