İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti! Başına gelenler kan dondurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti! Başına gelenler kan dondurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti! Başına gelenler kan dondurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de yaşayan 32 yaşındaki Sonia Exelby, internetten tanıştığı 54 yaşındaki adamla buluşmak için yaklaşık 6 bin kilometre yol kat ederek ABD'ye gitti. Genç kadın, günler sonra Florida'da ormanlık alanda sığ bir mezarda ölü bulundu. Vücudunda dört bıçak yarası tespit edilen Exelby'nin, ölümünden önce arkadaşlarına yardım mesajları gönderdiği ortaya çıktı.

İngiltere'nin Portsmouth kentinde yaşayan 32 yaşındaki müzik öğretmeni Sonia Exelby'nin ABD'de öldürülmesine ilişkin davada dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı. İnternet üzerinden tanıştığı bir adamla buluşmak için Florida'ya giden genç kadın, 17 Ekim 2025'te bir otoyol yakınındaki ormanlık alanda sığ bir mezarda bulundu.

Exelby'nin ölümüyle ilgili 54 yaşındaki, iki çocuk babası Dwain Hall birinci derece cinayet ve insan kaçırma suçlamalarıyla tutuklandı.

FETİŞ SİTESİNDE TANIŞTILAR

Soruşturma dosyasına göre Sonia Exelby ile Dwain Hall, cinsel fetiş içerikli bir internet sitesi üzerinden tanıştı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Exelby, ölümünden birkaç gün önce İngiltere'den ayrılarak ABD'nin Florida eyaletindeki Marion County bölgesine gitti.

Polisin ilk incelemelerinde, genç kadının Hall'a kendisini öldürmesi için para ödemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Ancak ailesi, olayın bu şekilde değerlendirilmesine karşı çıkarak Exelby'nin uzun süre boyunca psikolojik manipülasyona maruz kaldığını ileri sürdü.

AİLESİNDEN İKİ YILLIK MANİPÜLASYON İDDİASI

Sonia Exelby'nin beş kardeşi, genç kadının internet üzerinden tanıştığı Hall tarafından yaklaşık iki yıl boyunca yönlendirildiğini savundu. Aile, Exelby'nin savunmasız durumda olduğunun Hall tarafından bilindiğini ve buna rağmen ilişkinin sürdürüldüğünü belirtti.

Genç kadının 47 yaşındaki ağabeyi Luke Wilton, kardeşinin daha önce kendilerine ABD'de savunmasız kadınları hedef alan bir grupla ilgili bilgiler verdiğini anlattı. Wilton, Sonia'nın bu kişilerin faaliyetlerini ortaya çıkarmak ve başka kadınların zarar görmesini engellemek istediğini söyledi.

İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti! Başına gelenler kan dondurdu

ÖLMEDEN ÖNCE ARKADAŞLARINDAN YARDIM İSTEDİ

Ailesinin açıklamasına göre Sonia Exelby, Florida'ya ulaştıktan sonra arkadaşlarına yardım isteyen mesajlar gönderdi. Yakınları, genç kadının ABD'ye gitmeden önce internette karşılaştığı kişilerden endişe duyduğunu ve bu kişilerin başka kadınlara zarar vermiş olabileceğine inandığını belirtti.

Soruşturma kapsamında Exelby'nin bilgisayarında da inceleme yapıldı. Polis, genç kadının ruhsal durumuyla ilgili çeşitli kayıtlar bulunduğunu açıkladı. Aile ise Exelby'nin yaşadığı psikolojik sorunların, cinayet suçlamasının ve olası manipülasyonun araştırılmasını gölgelememesi gerektiğini vurguladı.

CANSIZ BEDENİNDE DÖRT BIÇAK YARASI TESPİT EDİLDİ

Adli tıp incelemesinde Sonia Exelby'nin vücudunda dört bıçak yarası bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında Dwain Hall'un telefonunda genç kadının ölümünden önce kaydedildiği değerlendirilen görüntülere de ulaşıldı.

Görüntülerde Exelby'nin yüzünde ve vücudunda darp izleri bulunduğu, Hall'un ise genç kadına ABD'ye geliş nedenini ve ölümüyle ilgili düşüncelerini sorduğu belirtildi. Soruşturmacılar, kayıtları genç kadının içinde bulunduğu koşulları ve şüphelinin davranışlarını değerlendirmek amacıyla incelemeye aldı.

İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti! Başına gelenler kan dondurdu

POLİSİN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Olayla ilgili daha önce ortaya çıkan polis vücut kamerası görüntüleri de tartışma yarattı. Exelby'nin cesedinin bulunduğu olay yerinde görev yapan bir polisin, annesiyle yaptığı telefon görüşmesinde hayatını kaybeden kadın hakkında küçümseyici ifadeler kullandığı görüldü. Polisin görüşme sırasında olay yerinde Florida kolluk kuvvetlerinin yanı sıra Interpol yetkililerinin de bulunduğunu söylediği aktarıldı.

AİLESİ DURUŞMAYA KATILABİLMEK İÇİN YARDIM TOPLUYOR

Sonia Exelby'nin ailesi, 16 Kasım'da başlaması planlanan cinayet davasını takip etmek için ABD'ye gitmeye hazırlanıyor. Ancak beş kardeşi ve diğer yakınları, uçak biletleriyle konaklama masraflarını karşılamakta zorlanıyor.

Ailenin en büyük kardeşi Gemma Isaj, yakınlarının duruşmaya katılabilmesi amacıyla GoFundMe üzerinden bağış kampanyası başlattı.

Isaj, kardeşinin hikâyesinin mahkemede duyulmasını istediklerini belirterek olayın yalnızca ruh sağlığıyla değil, savunmasız kişilerin internet üzerinden hedef alınmasıyla da ilgili olduğunu söyledi.

CİNAYET DAVASI 16 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Birinci derece cinayet ve insan kaçırma suçlamalarıyla yargılanacak Dwain Hall, hakkındaki suçlamaları reddetti. Sanığın yargılanmasına 16 Kasım'da Florida'nın Marion County bölgesinde jüri seçimiyle başlanması planlanıyor. Aile ise genç kadının ölümünün bütün yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini istiyor.

Amerika Birleşik DevletleriİngiltereFloridaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    ABD deki katilleri büyük büyük dedeleriniz hapislerden çıkarıp gönderdi Amerikadaki tüm kızılderilileri sooykırım yapıp yok eden katiller sana mı acıyacak tı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
4 aylık evlilik kanlı bitti Önce eşini sonra kendisini vurdu 4 aylık evlilik kanlı bitti! Önce eşini sonra kendisini vurdu
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
Türklere iş fırsatı sunan ülke Maaşlar 1 milyon TL’yi aşıyor Türklere iş fırsatı sunan ülke! Maaşlar 1 milyon TL'yi aşıyor
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
Husiler askeri kampı füzelerle vurdu Çok sayıda ölü ve yaralı var Husiler askeri kampı füzelerle vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yumurtalarını satan kadınları “yasak aşk“ ele vermiş Aldatılan koca intikam için... Yumurtalarını satan kadınları "yasak aşk" ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Netanyahu’dan tedirgin eden çıkış Mesajı savaş uçaklarının önünde verdi Netanyahu'dan tedirgin eden çıkış! Mesajı savaş uçaklarının önünde verdi
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
Kız yurdunda tecavüz dehşeti Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu
İstanbul’daki konserde can vermişti Mesleği ortaya çıktı İstanbul'daki konserde can vermişti! Mesleği ortaya çıktı
15:18
İsmail Kartal’dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
15:05
Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdüğü ortaya çıktı
Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdüğü ortaya çıktı
14:48
Savaş alanına dönen Fransa’da “sokağa çıkma yasağı“ talimatı
Savaş alanına dönen Fransa'da "sokağa çıkma yasağı" talimatı
14:25
Asensio’nun sakatlığı için olay sözler: Futbolu bıraktırabilir
Asensio'nun sakatlığı için olay sözler: Futbolu bıraktırabilir
14:14
İstanbul’daki konserde can vermişti Mesleği ortaya çıktı
İstanbul'daki konserde can vermişti! Mesleği ortaya çıktı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:53
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
13:52
Yumurtalarını satan kadınları “yasak aşk“ ele vermiş Aldatılan koca intikam için...
Yumurtalarını satan kadınları "yasak aşk" ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...
13:45
Husiler askeri kampı füzelerle vurdu Çok sayıda ölü ve yaralı var
Husiler askeri kampı füzelerle vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
13:38
A Milli Takım’da Sergen Yalçın sesleri
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri
13:22
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
12:24
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
11:28
İrfan Can Eğribayat’ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı Taraftarlar bunu konuşuyor
İrfan Can Eğribayat'ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı! Taraftarlar bunu konuşuyor
10:44
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 15:29:00. #7.12#
SON DAKİKA: İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti! Başına gelenler kan dondurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei