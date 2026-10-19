İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti! Başına gelenler kan dondurdu

İngiltere'nin Portsmouth kentinde yaşayan 32 yaşındaki müzik öğretmeni Sonia Exelby'nin ABD'de öldürülmesine ilişkin davada dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı. İnternet üzerinden tanıştığı bir adamla buluşmak için Florida'ya giden genç kadın, 17 Ekim 2025'te bir otoyol yakınındaki ormanlık alanda sığ bir mezarda bulundu.

Exelby'nin ölümüyle ilgili 54 yaşındaki, iki çocuk babası Dwain Hall birinci derece cinayet ve insan kaçırma suçlamalarıyla tutuklandı.

FETİŞ SİTESİNDE TANIŞTILAR

Soruşturma dosyasına göre Sonia Exelby ile Dwain Hall, cinsel fetiş içerikli bir internet sitesi üzerinden tanıştı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Exelby, ölümünden birkaç gün önce İngiltere'den ayrılarak ABD'nin Florida eyaletindeki Marion County bölgesine gitti.

Polisin ilk incelemelerinde, genç kadının Hall'a kendisini öldürmesi için para ödemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Ancak ailesi, olayın bu şekilde değerlendirilmesine karşı çıkarak Exelby'nin uzun süre boyunca psikolojik manipülasyona maruz kaldığını ileri sürdü.

AİLESİNDEN İKİ YILLIK MANİPÜLASYON İDDİASI

Sonia Exelby'nin beş kardeşi, genç kadının internet üzerinden tanıştığı Hall tarafından yaklaşık iki yıl boyunca yönlendirildiğini savundu. Aile, Exelby'nin savunmasız durumda olduğunun Hall tarafından bilindiğini ve buna rağmen ilişkinin sürdürüldüğünü belirtti.

Genç kadının 47 yaşındaki ağabeyi Luke Wilton, kardeşinin daha önce kendilerine ABD'de savunmasız kadınları hedef alan bir grupla ilgili bilgiler verdiğini anlattı. Wilton, Sonia'nın bu kişilerin faaliyetlerini ortaya çıkarmak ve başka kadınların zarar görmesini engellemek istediğini söyledi.

ÖLMEDEN ÖNCE ARKADAŞLARINDAN YARDIM İSTEDİ

Ailesinin açıklamasına göre Sonia Exelby, Florida'ya ulaştıktan sonra arkadaşlarına yardım isteyen mesajlar gönderdi. Yakınları, genç kadının ABD'ye gitmeden önce internette karşılaştığı kişilerden endişe duyduğunu ve bu kişilerin başka kadınlara zarar vermiş olabileceğine inandığını belirtti.

Soruşturma kapsamında Exelby'nin bilgisayarında da inceleme yapıldı. Polis, genç kadının ruhsal durumuyla ilgili çeşitli kayıtlar bulunduğunu açıkladı. Aile ise Exelby'nin yaşadığı psikolojik sorunların, cinayet suçlamasının ve olası manipülasyonun araştırılmasını gölgelememesi gerektiğini vurguladı.

CANSIZ BEDENİNDE DÖRT BIÇAK YARASI TESPİT EDİLDİ

Adli tıp incelemesinde Sonia Exelby'nin vücudunda dört bıçak yarası bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında Dwain Hall'un telefonunda genç kadının ölümünden önce kaydedildiği değerlendirilen görüntülere de ulaşıldı.

Görüntülerde Exelby'nin yüzünde ve vücudunda darp izleri bulunduğu, Hall'un ise genç kadına ABD'ye geliş nedenini ve ölümüyle ilgili düşüncelerini sorduğu belirtildi. Soruşturmacılar, kayıtları genç kadının içinde bulunduğu koşulları ve şüphelinin davranışlarını değerlendirmek amacıyla incelemeye aldı.

POLİSİN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Olayla ilgili daha önce ortaya çıkan polis vücut kamerası görüntüleri de tartışma yarattı. Exelby'nin cesedinin bulunduğu olay yerinde görev yapan bir polisin, annesiyle yaptığı telefon görüşmesinde hayatını kaybeden kadın hakkında küçümseyici ifadeler kullandığı görüldü. Polisin görüşme sırasında olay yerinde Florida kolluk kuvvetlerinin yanı sıra Interpol yetkililerinin de bulunduğunu söylediği aktarıldı.

AİLESİ DURUŞMAYA KATILABİLMEK İÇİN YARDIM TOPLUYOR

Sonia Exelby'nin ailesi, 16 Kasım'da başlaması planlanan cinayet davasını takip etmek için ABD'ye gitmeye hazırlanıyor. Ancak beş kardeşi ve diğer yakınları, uçak biletleriyle konaklama masraflarını karşılamakta zorlanıyor.

Ailenin en büyük kardeşi Gemma Isaj, yakınlarının duruşmaya katılabilmesi amacıyla GoFundMe üzerinden bağış kampanyası başlattı.

Isaj, kardeşinin hikâyesinin mahkemede duyulmasını istediklerini belirterek olayın yalnızca ruh sağlığıyla değil, savunmasız kişilerin internet üzerinden hedef alınmasıyla da ilgili olduğunu söyledi.

CİNAYET DAVASI 16 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Birinci derece cinayet ve insan kaçırma suçlamalarıyla yargılanacak Dwain Hall, hakkındaki suçlamaları reddetti. Sanığın yargılanmasına 16 Kasım'da Florida'nın Marion County bölgesinde jüri seçimiyle başlanması planlanıyor. Aile ise genç kadının ölümünün bütün yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini istiyor.