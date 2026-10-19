5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler - Son Dakika
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5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler

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Maltepe'deçöken 7 katlı binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan, Maltepe Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Anne Sevgi Turhan tedavi gördüğü hastaneden camiye ambulans ve sedye yardımıyla taşınırken, kızının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktüğü görüntüler yürekleri dağladı.

Maltepe'de 8 Ekim'de çöken binada hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuk, Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Anne, hastaneden ambulans ve sedye yardımıyla camiye taşınarak kızının tabutu başında gözyaşı döktü.

GÜLCE HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatılırken 10 kişi sağ olarak kurtarılmış; 5 kişi ise hayatını kaybetmişti. Binadan babası Furkan Turhan, annesi Sevgi Turhan ve ağabeyi Harun Bora Turhan'la birlikte yaralı olarak çıkarılan Gülce Dora Turhan (5), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler

ANNE SEDYE İLE MEZARLIĞA GETİRİLDİ

Annesi Sevgi Turhan'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürmesi nedeniyle defnedilemeyen Gülce Turan için bugün Maltepe Mimar Sinan Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı düzenlendi. Cenazeye İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut ve Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay katılırken, Gülce Turhan'ın akrabaları ve çok sayıda yakını da cenazede hazır bulundu. Anne Sevgi Turhan tedavi gördüğü hastaneden camiye ambulans ve sedye yardımıyla taşınırken, kızının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktüğü görüntüler yürekleri dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından Gülce Turhan, Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler
Ambulansla getirilen anne, 5 yaşındaki kızının tabutu başında gözyaşlarına boğulduAmbulansla getirilen anne, 5 yaşındaki kızının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
Kaynak: İHA
Mimar SinanMaltepeGüncelYaşamYerelSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • fatih alpfidan fatih alpfidan:
    çok fazla reklam varya, habermi okicaz reklammı bakacaz 3 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Allah sabır versin düşmanıma yaşatmasın 0 0 Yanıtla
  • akyelozcan8138 akyelozcan8138:
    gene bu tür vakadan kimse ceza almayacak 0 0 Yanıtla
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