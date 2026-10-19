Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti

Türkiye’nin gündemindeki fon krizinde süreci yöneten kurumun başında üst düzey bir ayrılık yaşandı. Fonların tasfiyesine karar veren SPK’nın Başkanı Mahmut Sütçü, göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 5 ay geçmişken istifa etti.

SAĞLIK SORUNLARINI GEREKÇE GÖSTERDİ

SPK Başkanı Mahmut Sütçü’nün sağlık sorunları nedeniyle istifasını sunduğu bildirildi. İstifanın kabul edilip edilmediğine ve SPK’nın başına kimin getirileceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Görevinden istifa eden Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü

Aynı gün Hazine ve Maliye Bakanlığında da bir ayrılık yaşandı. Fon soruşturmasında damadı tutuklanan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Bakan Mehmet Şimşek’e hemen yürürlüğe girmek üzere emeklilik dilekçesi verdi.

131 FONDA TASFİYE KARARI

Fon krizi, SPK’nın eylül ayında 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar vermesiyle başladı. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre bu fonlarda 455 bin 758 yatırımcı bulunuyor. Tasfiye edilen fonlar, toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturuyor.

SPK, 1 Ekim’de Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi’nin tasfiye sürecindeki fonları için ara ödeme kararı aldı. Karara göre yatırımcılara tasfiye tamamlanmadan önce, net yatırım tutarları üzerinden en fazla 1 milyon liraya kadar ödeme yapılabilecek. SPK, 15 Ekim’de ise Hedef Portföy’e ait 31 fonu ara ödeme mekanizmasından çıkararak olağan tasfiye kurallarına bağladı.

17 FONDA ÖDEMELER BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7 Ekim’de TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı bilgilendirmede, A1 Capital, Bulls ve Pardüs’e ait 17 fondaki 43 bin 643 yatırımcıya ödeme yapılacağını açıklamıştı. Yılmaz, “Oluşan özel zararlar için hazine kaynağı kullanılmayacak” demişti. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda nihai tasfiyenin 5-6 ay sürmesi öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 12 Ekim’deki Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, soruşturmaların sürdüğünü belirterek, “Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor” dedi. Erdoğan, “Spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecektir” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın, fon işlemlerinin incelenmesi için Devlet Denetleme Kurulu’nu da görevlendirdiği bildirilmişti.

GÖZLER KANUN TEKLİFİNDE

Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün yaptığı açıklamada, fonların tasfiyesine yönelik kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildiğini duyurdu. Teklifin Genel Kurul’da yasalaşmasının ardından ara ödemelerin en kısa sürede başlaması bekleniyor.

MAHMUT SÜTÇÜ KİMDİR?

Mahmut Sütcü, 1968'de Samsun’un Bafra ilçesinde doğdu. 1990'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nü bitirdi. 1991'de Maliye Bakanlığında hesap uzman yardımcısı olarak göreve başlayan Sütcü, 1994'te hesap uzmanı, 2003'te baş hesap uzmanı oldu.

İstanbul, Antalya ve Ankara’da vergi dairesi başkanlığı görevlerinde bulunan Sütcü, 2006-2009 yıllarında Akdeniz Üniversitesi’nde vergi hukuku dersleri verdi. 2016'da Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına atanan Sütcü, Kasım 2024'te SPK İkinci Başkanlığına getirildi. Sütcü, 9 Mayıs 2026'da Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla SPK Başkanlığına atandı.