Esenyurt Belediye Başkanlığı\'na kayyum olarak atanan Can Aksoy görevden alındı

Esenyurt Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca geçtiğimiz hafta 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Belediyede kayyum olan Aksoy'un yardımcısı Yusuf Ulutaş soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

CAN AKSOY KAYYUMLUK GÖREVİNDEN ALINDI

Aksoy'un belediyedeki kayyumluk görevine son verildi. Can Aksoy, İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevine devam edecek.

Can Aksoy

ESENYURT BELEDİYESİ'NE YÖNELİK OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, bu eylemlerde yer aldığı öne sürülen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilmişti.

Açıklamada, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedilmişti.

Operasyon kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın evinde arama yapılmıştı.

Aramada, evde bulunan kasada yüklü miktarda para, döviz, ziynet eşyası ve yüksek değerli saatler ele geçirilmişti.

CAN AKSOY'UN YARDIMCISI TUTUKLANMIŞTI

Şüphelilerden Ulutaş, Doğancıoğlu, Şenyürek, Göksel, Çağlayan, Berber, Yılmaz, Koşunalp, Toprak ve Köklü tutuklama, Ünal, Seymen, Alioğlu, Kesik, Şenocak, Yıldırım, Yılmaz, Gülmez ve Karaduman adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik, şüphelilerden Ulutaş, Doğancıoğlu, Berber, Göksel, Çağlayan, Yılmaz, Toprak, Köklü ve Koşunalp'in tutuklanmasına karar vermişti.

Şüpheliler Ünal, Seymen, Kesik, Şenocak, Gülmez ve Karaduman hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol kararı veren hakimlik, Alioğlu, Şenyürek, Yıldırım ve Yılmaz hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına hükmetmişti.