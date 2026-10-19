Ambulansla getirilen anne, 5 yaşındaki kızının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Ambulansla getirilen anne, 5 yaşındaki kızının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu

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Ambulansla getirilen anne, 5 yaşındaki kızının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
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Maltepe Cevizli'deki Kardeşler Apartmanı'nın alt 3 katı 8 Ekim'de çöktü. Enkazdan yaralı kurtarılıp hastanede yaşamını yitiren Gülce Dora Turhan, annesi yoğun bakımda olduğu için 11 gündür defnedilemiyordu. Minik kız, Mimar Sinan Camii'ndeki namazın ardından Başıbüyük Mezarlığı'na defnedildi; sedyeyle camiye getirilen anne Sevgi Turhan tabuta sarılarak ağladı.

MALTEPE'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Gülce Dora Turhan, Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hastanede tedavisi devam eden anne Sevgi Turhan, cenazeye ambulansla getirildi. Sedye ile kızının tabutunun başına getirilen anne, tabuta sarılarak ağladı.

11 GÜN BOYUNCA DEFNEDİLEMEDİ

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı Kardeşler Apartmanı'nın alt 3 katı, 8 Ekim'de çöktü. Binadan babası Furkan Turhan, annesi Sevgi Turhan ve ağabeyi Harun Bora Turhan ile birlikte yaralı olarak kurtarılan Gülce Dora Turhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Annesinin yoğun bakımdaki tedavisi nedeniyle 11 gündür defnedilemeyen Gülce Dora Turhan'ın cenazesi, gasilhaneden alındıktan sonra yakınları tarafından Mimar Sinan Camii'ne getirildi. Gülce Dora Turhan, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

ANNESİ CENAZEYE AMBULANSLA GETİRİLDİ

Cenazeye İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay ile Gülce Dora Turhan'ın akrabaları ve yakınları katıldı. Baba Furkan Turhan, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Hastanedeki tedavisi devam eden anne Sevgi Turhan ise camiye ambulansla getirildi. Sedye ile kızının tabutunun başına getirilen Sevgi Turhan, gözyaşlarına hakim olamadı. Gülce Dora Turhan, Maltepe Müftüsü Hasan Küçük tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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