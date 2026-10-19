Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülke gündemini sarsan fon skandalıyla ilgili soruşturmalar devam ederken Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik emeklilik dilekçesini sundu. Çelik'in damadı İskender Balcı, geçtiğimiz günlerde fon soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Yarım milyonun üzerinde vatandaşın mağdur edildiği dev fon vurgunu skandalıyla ilgili bürokraside ve yönetim kademesinde peş peşe kritik gelişmeler yaşanıyor. Skandalın yankıları sürerken Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Mehmet Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini sundu.

DAMADI TUTUKLANMIŞTI 

Osman Çelik'in damadı İskender Balcı, fon soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Osman Çelik ve damadı İskender Balcı

KARADAĞ'A KAÇTIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Soruşturmanın 4'üncü dalgasında hakkında gözaltı kararı çıkarılan İskender Balcı'nın yurt dışına çıkarak Karadağ'a gittiği tespit edilmişti. 28 Eylül'de Türkiye'ye dönüş yapan Balcı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BABA DA ESKİ BDDK YÖNETİCİSİ

Öte yandan tutuklanan İskender Balcı'nın babası Mustafa Balcı'nın da finans bürokrasisinde tanınan bir isim olduğu belirlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) eski yöneticilerinden olan Mustafa Balcı'nın halen BDDK Etik Komisyonu üyeleri arasında yer alıyor. 

ERDOĞAN "BEDELİNİ ÖDEYECEKLER" DEMİŞTİ 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 12 Ekim’deki Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada "Mesele yargı tarafında, soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecektir" ifadelerini kullanmıştı. 

Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa ettiFon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti Ekonomi Koordinasyon Kurulu açıkladı: Fon mağdurlarına ödemeler ne zaman yapılacak?Ekonomi Koordinasyon Kurulu açıkladı: Fon mağdurlarına ödemeler ne zaman yapılacak? Meclis'te yeni haftada gündem yoğun! Fon teklifi Genel Kurul'a geliyorMeclis'te yeni haftada gündem yoğun! Fon teklifi Genel Kurul'a geliyor
Fon SoruşturmasıİskenderMaliyeGüncelBalcıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • ömer salbaş ömer salbaş:
    iki üç bürokratla bu iş olmaz kimse bu işin arkasındaki siyasi kadrolar onlardan da hesap sormalı 33 0 Yanıtla
    sade vatandaş sade vatandaş:
    bolca emekli maaşı alacak 14 0
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    Heberin içeriğini ve gerekçesini tam okusaydık sonra yorumlar yapsaydık, daha adaletli olmazmıydı? 1 10
    kayan abi kayan abi:
    Tasviyedeki kuruldan hızlı çalışıyo adalet şaşırdım valla .. 1 2
    Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Ne güzel, bunlarda birşey olunca istifa etti gruptan attık, banane banane. BIST kaç gündür düşüşte bunun sorumlusu kim bu konuda ne yapılıyor. Yapılan birşey olsa BIST yeşil yakardı. Borsa olumlu olursa yeşil yanar kötüyse kırmızı. Yanlış mı biliyoruz bilen biri kamuoyunu aydınlatsın. 0 0
  • hbp9fndsn9 hbp9fndsn9:
    var bir durum…istifa eden emeklilik isteyen…Gidişat normal değil. 24 0 Yanıtla
  • Yucel Bostanci Yucel Bostanci:
    *Kimse görmeden.* 19 0 Yanıtla
  • Adsız Murat Adsız Murat:
    Ülkemizin arka odasını teslim ettiğimiz 3 Merkez Bankası başkan yardımcısının fon yolsuzluğuna bulaşmış olması ve üçününde mal varlığına el konulması, ikisinin tutuklanması ne hatırlatıyor, Osmanlı'nın son perişan hallerini değil mi? Gelen vuruyor giden vuruyordu. Ne acı değil mi? Yinemi Allah'ım. 7 1 Yanıtla
  • sezaidurann10 sezaidurann10:
    Allah Allah o da kim ya elden ele oynuyorlar sıra kimde 7 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis’te yeni haftada gündem yoğun Fon teklifi Genel Kurul’a geliyor Meclis'te yeni haftada gündem yoğun! Fon teklifi Genel Kurul'a geliyor
Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
Kız yurdunda tecavüz dehşeti Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu
İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti Başına gelenler kan dondurdu İnternetten tanıştığı adam için 6 bin kilometre gitti! Başına gelenler kan dondurdu
Rezilliklerinin bedeli ağır oldu İkisi de idam edildi Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de idam edildi
Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdükleri ortaya çıktı Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdükleri ortaya çıktı
Ambulansla getirilen anne, 5 yaşındaki kızının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu Ambulansla getirilen anne, 5 yaşındaki kızının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
17:25
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
16:36
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
15:49
Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü
Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
15:49
Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı
Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı
14:49
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:53
Dev markadan çalışanlarını yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Dev markadan çalışanlarını yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 18:24:21. #7.12#
SON DAKİKA: Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei