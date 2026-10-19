Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı - Son Dakika
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Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı

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Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı
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Babasının Çanakkale Çan'daki arsasını satarak 4.5 milyon TL değerinde otomobil alan bir vatandaşın aracı İstanbul'daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin altına "Güvenme dünya malına" şeklinde yorumlar yapıldı.

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağış ve sel felaketi, büyük bir mağduriyet hikayesini daha ortaya çıkardı. Babasının Çanakkale'nin Çan ilçesindeki arsasını satarak kendisine 4 milyon 500 bin TL değerinde lüks bir otomobil alan vatandaş, sel sularının çekilmesiyle aracını kullanılamaz halde buldu.

Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Lüks aracın sel suları sonrasında kullanılamaz hale geldiği anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar paylaşılan videonun altına binlerce yorum yaptı.

Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı

"AŞAĞI DOĞRU ÇAN EĞRİSİ OLMUŞ"

Görüntülerin altına yapılan yorumlar arasında, "Aşağı doğru çan eğrisi olmuş", "Kaskosu vardır herhalde", "Arsa satıp araba alınmaz" ve "Güvenme dünya malına bir kıvılcım yeter" gibi ifadeler öne çıktı.

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SON DAKİKA: Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı - Son Dakika
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