SPK Başkanı Sütcü arkasında sorular bırakıp gitti: Neden bu kadar geç kalındı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü istifa etti. 9 Mayıs'ta göreve atanan Sütcü, istifasına gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi.

BAKAN ŞİMŞEK UYARMIŞTI

Sermaye piyasasındaki şüpheli işlemlere yönelik fon soruşturması sürerken gelen istifa dikkat çekti. Sütcü geride kamuoyunun cevaplanmasını beklediği sorular bıraktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi için 4 Kasım 2025 tarihinde uyarmıştı. Ancak SPK'nın 28 Ağustos tarihinde karar alması soruları da beraberinde getirdi.

SPK BAŞKANI NEDEN BU KADAR BEKLEDİ?

"Bakan Şimşek'in uyarısına rağmen neden bu kadar geç kalındı, neden bu kadar bekledi?" soruları yanıtsız kaldı. Sütcü, bu soruları yanıtlamadan görevden ayrıldı.