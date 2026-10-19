Ekonomi Koordinasyon Kurulu açıkladı: Fon mağdurlarına ödemeler ne zaman yapılacak?

Sorunlu fonlarda yatırımları bulunan yüz binlerce kişiyi ilgilendiren ara ödeme süreciyle ilgili yeni bir açıklama geldi. EKK, ödemelerin başlaması için kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesini işaret etti.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve bazı bakan yardımcıları katıldı.

“ARA ÖDEMELER EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK”

EKK’nın 2026 yılındaki 8'inci toplantısının ardından yapılan açıklamada, sorunlu fonlara ilişkin adımların ilgili kurumların koordinasyonunda atıldığı belirtildi. Açıklamada, fonların hakkaniyetli, şeffaf ve hukuki açıdan güvenli şekilde tasfiye edilmesini amaçlayan kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulduğu ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildiği ifade edildi. Teklifin Genel Kurul’da yasalaşmasının ardından ara ödemelerin “en kısa sürede” başlayacağı kaydedildi.

131 FONDA TASFİYE KARARI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül’de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarına göre bu fonlarda 455 bin 758 yatırımcı bulunuyor. SPK, 1 Ekim’de Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi’nin tasfiye sürecindeki fonları için ara ödeme kararı almıştı.

Karara göre yatırımcılara, tasfiye tamamlanmadan önce MKK kayıtlarındaki net yatırım tutarları üzerinden en fazla 1 milyon liraya kadar ödeme yapılabilecek. Yapılan ara ödeme, tasfiye sonunda hesaplanacak nihai alacaktan düşülecek. Ödemelerde önceliğin para piyasası fonlarına verileceği, sıralamanın en çok yatırımcısı olan fondan başlayacağı belirtilmişti.

31 FONDA ÖDEME PLANI DEĞİŞTİ

Öte yandan SPK, Hedef Portföy’e ait 31 fonu ara ödeme mekanizmasından çıkardı. Bu fonlarda ödemeler, olağan tasfiye kuralları çerçevesinde yapılacak. Buna göre fon varlıkları önce nakde çevrilecek, dağıtılabilir tutar yatırımcılara payları oranında aktarılacak. Tasfiye sürecini yetkili saklayıcı kuruluş Ziraat Bankası yürütecek. Bu fonlar için henüz bir ödeme tarihi açıklanmadı.

EKONOMİ GÜNDEMİNDE DİĞER BAŞLIKLAR

EKK açıklamasında, uygulanan ekonomi programıyla büyümenin daha dengeli hale geldiği, işsizlik ve enflasyonun gerilediği savunuldu. Kurul, bu kazanımları korurken verimlilik ve rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini bildirdi. Açıklamada ayrıca eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesinin öncelikli politika alanları arasında olduğu belirtildi. Gençlerin ve kadınların istihdamının teşvik edileceği, ödemeler dengesi istatistiklerindeki revizyonların da toplantıda ele alındığı aktarıldı.