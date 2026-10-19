Ekonomi Koordinasyon Kurulu açıkladı: Fon mağdurlarına ödemeler ne zaman yapılacak? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ekonomi Koordinasyon Kurulu açıkladı: Fon mağdurlarına ödemeler ne zaman yapılacak?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekonomi Koordinasyon Kurulu açıkladı: Fon mağdurlarına ödemeler ne zaman yapılacak?
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), sorunlu fonlarda ara ödemelerin ne zaman başlayacağını açıkladı. Kurulun bu yılki 8'inci toplantısının ardından yapılan açıklamada, fonların tasfiyesine yönelik kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildiği belirtildi. Teklifin Genel Kurul’da yasalaşmasının ardından ara ödemelerin en kısa sürede başlaması öngörülüyor.

Sorunlu fonlarda yatırımları bulunan yüz binlerce kişiyi ilgilendiren ara ödeme süreciyle ilgili yeni bir açıklama geldi. EKK, ödemelerin başlaması için kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesini işaret etti.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve bazı bakan yardımcıları katıldı.

“ARA ÖDEMELER EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK”

EKK’nın 2026 yılındaki 8'inci toplantısının ardından yapılan açıklamada, sorunlu fonlara ilişkin adımların ilgili kurumların koordinasyonunda atıldığı belirtildi. Açıklamada, fonların hakkaniyetli, şeffaf ve hukuki açıdan güvenli şekilde tasfiye edilmesini amaçlayan kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulduğu ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildiği ifade edildi. Teklifin Genel Kurul’da yasalaşmasının ardından ara ödemelerin “en kısa sürede” başlayacağı kaydedildi.

131 FONDA TASFİYE KARARI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül’de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarına göre bu fonlarda 455 bin 758 yatırımcı bulunuyor. SPK, 1 Ekim’de Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi’nin tasfiye sürecindeki fonları için ara ödeme kararı almıştı.

Karara göre yatırımcılara, tasfiye tamamlanmadan önce MKK kayıtlarındaki net yatırım tutarları üzerinden en fazla 1 milyon liraya kadar ödeme yapılabilecek. Yapılan ara ödeme, tasfiye sonunda hesaplanacak nihai alacaktan düşülecek. Ödemelerde önceliğin para piyasası fonlarına verileceği, sıralamanın en çok yatırımcısı olan fondan başlayacağı belirtilmişti.

31 FONDA ÖDEME PLANI DEĞİŞTİ

Öte yandan SPK, Hedef Portföy’e ait 31 fonu ara ödeme mekanizmasından çıkardı. Bu fonlarda ödemeler, olağan tasfiye kuralları çerçevesinde yapılacak. Buna göre fon varlıkları önce nakde çevrilecek, dağıtılabilir tutar yatırımcılara payları oranında aktarılacak. Tasfiye sürecini yetkili saklayıcı kuruluş Ziraat Bankası yürütecek. Bu fonlar için henüz bir ödeme tarihi açıklanmadı.

EKONOMİ GÜNDEMİNDE DİĞER BAŞLIKLAR

EKK açıklamasında, uygulanan ekonomi programıyla büyümenin daha dengeli hale geldiği, işsizlik ve enflasyonun gerilediği savunuldu. Kurul, bu kazanımları korurken verimlilik ve rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini bildirdi. Açıklamada ayrıca eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesinin öncelikli politika alanları arasında olduğu belirtildi. Gençlerin ve kadınların istihdamının teşvik edileceği, ödemeler dengesi istatistiklerindeki revizyonların da toplantıda ele alındığı aktarıldı.

Meclis'te yeni haftada gündem yoğun! Fon teklifi Genel Kurul'a geliyorMeclis'te yeni haftada gündem yoğun! Fon teklifi Genel Kurul'a geliyor Fon kurulundan altıncı toplantı! Sayı 131'den 65'e düştüFon kurulundan altıncı toplantı! Sayı 131'den 65'e düştü
Kaynak: AA
TBMM Plan ve Bütçe KomisyonuEkonomi Koordinasyon KuruluEkonomi Koordinasyon KuruluSermaye Piyasası KuruluCevdet YılmazFon kriziEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
Süleymancılar’a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı Süleymancılar'a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
4 aylık evlilik kanlı bitti Önce eşini sonra kendisini vurdu 4 aylık evlilik kanlı bitti! Önce eşini sonra kendisini vurdu
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
Fransa’da yağmacılara büyük şok Telefonlarda o mesaj belirdi Fransa'da yağmacılara büyük şok! Telefonlarda o mesaj belirdi
Türklere iş fırsatı sunan ülke Maaşlar 1 milyon TL’yi aşıyor Türklere iş fırsatı sunan ülke! Maaşlar 1 milyon TL'yi aşıyor
15:05
Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdüğü ortaya çıktı
Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdüğü ortaya çıktı
14:48
Savaş alanına dönen Fransa’da “sokağa çıkma yasağı“ talimatı
Savaş alanına dönen Fransa'da "sokağa çıkma yasağı" talimatı
14:25
Asensio’nun sakatlığı için olay sözler: Futbolu bıraktırabilir
Asensio'nun sakatlığı için olay sözler: Futbolu bıraktırabilir
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:53
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
13:52
Yumurtalarını satan kadınları “yasak aşk“ ele vermiş Aldatılan koca intikam için...
Yumurtalarını satan kadınları "yasak aşk" ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...
13:45
Husiler askeri kampı füzelerle vurdu Çok sayıda ölü ve yaralı var
Husiler askeri kampı füzelerle vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
13:38
A Milli Takım’da Sergen Yalçın sesleri
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri
12:24
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 15:18:19. #7.13#
SON DAKİKA: Ekonomi Koordinasyon Kurulu açıkladı: Fon mağdurlarına ödemeler ne zaman yapılacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei