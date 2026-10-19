Aralarında Lille de var! Fransa'da sokağa çıkma yasağı - Son Dakika
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Aralarında Lille de var! Fransa'da sokağa çıkma yasağı

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Protesto gösterilerinin kontrolden çıktığı Fransa'da Lille dahil kuzey kentleri için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak bugün ve yarın 20.00'dan 06.00'a kadar geçerli olacak.

Fransa'da devam eden protestoların şiddetlenmesi üzerine, Lille başta olmak üzere kuzeydeki birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GECE BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Yaşanan olayların önüne geçmek amacıyla alınan karar doğrultusunda, kısıtlama bugün ve yarın akşam saat 20.00'den sabah 06.00'ya kadar geçerli olacak.

Gece boyunca uygulanacak yasak süresince emniyet güçleri sokaklardaki devriyelerini artıracak. Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için belirtilen saatler arasında sokağa çıkmamaları ve yerel yönetimlerin duyurularını dikkatle takip etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Aralarında Lille de var! Fransa'da sokağa çıkma yasağı

TALİMAT FRANSA BAŞBAKANINDAN GELDİ

Öte yandan Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, hafta sonu ülkede düzenlenen gösterilerde yaşanan şiddet ve yağmalama olaylarının ardından kabine üyeleriyle başkent Paris'te kriz toplantısı düzenledi.

Toplantının ardından farklı kabine üyeleriyle basın toplantısı düzenleyen Lecornu, "Gizleyecek hiçbir şeyimiz yok." dedi ve kolluk kuvvetlerinin gösteriler kapsamında son derece iyi çalıştığını söyledi.

Ülkedeki düzensizliğin aşırı sol tarafından organize edildiğini savunan Lecornu, hala Marsilya kentinde aşırı solla ilgili bir sorun yaşandığını dile getirdi.

Aralarında Lille de var! Fransa'da sokağa çıkma yasağı

Lecornu, valilere bazı yerlerde bu akşamdan itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamaları için talimat verdiğini belirterek, söz konusu yasağın nasıl uygulanacağı hakkında detay paylaşmadı.

"DÜZENİ YENİDEN SAĞLAMAK KONUSUNDA TAMAMEN KARARLIYIM"

Hasarlardan etkilenen dükkanları destekleyeceklerini dile getiren Lecornu, gösterilerde ortalığı kırıp dökenlerin bunun maliyetini ödemesi gerektiğini kaydetti.

Lecornu, söz konusu dükkanların esnafına işsizlik maaşı verileceğini ve özel bir destek fonu oluşturulacağını aktararak, "Düzeni yeniden sağlamak konusunda tamamen kararlıyım." dedi.

Olağanüstü hal ilan etmek yerine sokağa çıkma yasağı uygulamasını tercih ettiğini dile getiren Lecornu, "Üç haftadır polisin (insanları) öldürdüğünden veya yaraladığından bahsediliyor ve 2 gündür bize polisin nerede olduğu soruluyor. Bu Fransız tarzı bir şizofreni." şeklinde konuştu.

Aralarında Lille de var! Fransa'da sokağa çıkma yasağı

Lecornu, polisin cumhurbaşkanı seçimleri kapsamında siyasete alet edilmemesi gerektiğini savunarak, sarı yeleklilerin gösterileri hakkında "Cumartesi günü, zor sahneler yaşansa da kimse öldürülmedi ve bu bir mucize. Bu da polislerin işini yaptığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortalığı kırıp dökenleri engellemek için önlemler alınması talimatını verdiğini hatırlatarak, bu akşamdan itibaren söz konusu önlemlerin alınacağını aktardı.

Nunez, bu hafta sonu polis ve jandarma sayısını artıracakları bilgisini vererek, Fransa'da bu hafta beklenen futbol maçlarının sokağa çıkma yasaklarından etkilenmeyeceğini söyledi.

DENAİN KENTİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Denain Belediye Başkanı Anne-Lise Dufour-Tonini, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada 25 Ekim'e kadar kentte yerel saatle 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı kararı alındığını belirtti.

Aralarında Lille de var! Fransa'da sokağa çıkma yasağı

Dufour-Tonini, bu yasaktan söz konusu saatlerde çalışan veya acil işleri olan kişilerin muaf tutulacağını kaydetti.

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Ülke genelindeki gösterilerde yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık bin polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Gösteriler sırasında en az bin 500 dükkan yağmalanırken, büyük kentlerde göstericiler ve polis arasında arbede yaşanmıştı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ibrahimhantas ibrahimhantas:
    yasak dahada çığırından çıkarır işi 3 0 Yanıtla
  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    sıkı yönetim kurulu kur macron 0 1 Yanıtla
  • Elcabbar Elcabbar:
    Cok endişeliyiz çoooookkk..! Fransa yı demogratik kurallardan ayrilmamaya davet ediyoruk..insan hakları kurallarina uymaya davet ediyruk..vatandas demokratik haklarini kullanayyy..fransiz yönetimini demokgratik kurallara uymaya davet edeyoz..polis şiddetine haaaayiıir deyooozzz(simdi bazı ot yiyen samancılar beni imla kurallarina uymayan makarnacık ilan eder.)?? 1 0 Yanıtla
  • Salih DEMİR Salih DEMİR:
    Haberi okumak için reklam videosunu izlemem gerekiyormuş. Ne günlere kaldık sanki haberi okuyunca para girecek cebime. 0 0 Yanıtla
  • Cevdet Karaduman Cevdet Karaduman:
    Beceriksiz ahlaksız siyasetçiler ülkelerin ekonomik olarak içine sıçarlar sonrada halka şiddet uygulamaktan çekinmezler fransada aynen bu yaşanıyor üç günlük dünyada bu rezilliklere gerek varmı. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aralarında Lille de var! Fransa'da sokağa çıkma yasağı - Son Dakika
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