Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu

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Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde ilk 11\'ler belli oldu
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Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 

MAÇ SAAT 20.00'DE

Papara Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Derbinin VAR koltuğunda İspanyol hakem Raul Martin Gonzalez Frances oturacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Fabinho, Ozan Tufan, Muçi, Muhammed Salah, Aral Şimşir, Franculino

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

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Trendyol Süper LigTrabzonsporBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Veysel null Veysel null:
    Dev mi, hahahahahahaha güldürmeyin bizi. Galatasaray ın olmadığı bir maç anca derbicik olur.. hahahahaha ;) 1 5 Yanıtla
    SERDAR ÖZKAN SERDAR ÖZKAN:
    ama 4 tane içeri aldınız ?????? 8 2
    Veysel null Veysel null:
    Serdar büyüklük tek bir maçla mı ölçülüyor senin gözünde? ayrıca o maçı GS nin ciddiye almadığından bahsetmiyorum bile :) 0 5
    Uygar Demirbas Uygar Demirbas:
    Bişey dedi yal kabağı 0 0
  • Serhat Çınar Serhat Çınar:
    Bu havada hamsi tava iyi gider. 4 0 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Haydi karakartal u 19 Trabzonu 4-1 ile geçti...yani hamur hazır ve sıra sende yap güzelinden fincan böreği hamsileri alık et..ve maç bitiminde rahat uyumaları için fış fış kayıkçı ninnisini stadta söylet;))) 1 1 Yanıtla
  • DiYaRBaKıRLı DiYaRBaKıRLı:
    Hamsiler Sürüyle Kartallar Yanlız Uçar 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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