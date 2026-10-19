Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde ilk 11\'ler belli oldu

Veysel null:

Dev mi, hahahahahahaha güldürmeyin bizi. Galatasaray ın olmadığı bir maç anca derbicik olur.. hahahahaha ;)

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SERDAR ÖZKAN: ama 4 tane içeri aldınız ?????? 8 2

Veysel null: Serdar büyüklük tek bir maçla mı ölçülüyor senin gözünde? ayrıca o maçı GS nin ciddiye almadığından bahsetmiyorum bile :) 0 5