Cerny'den Trabzonspor karşısında büyük fedakarlık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cerny'den Trabzonspor karşısında büyük fedakarlık

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cerny\'den Trabzonspor karşısında büyük fedakarlık
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın Kocaelispor ile oynadığı maçta sakatlanan Çek futbolcu Vaclav Cerny, fedakarlık yaparak Trabzonspor'a karşı ilk 11'de yer aldı.

Süper Lig'in 8. haftasında zorlu Trabzonspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta kadroda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CERNY İLK 11'DE

Siyah-beyazlıların Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sakatlığı nedeniyle Hoffenheim mücadelesinde forma giyemeyen Vaclav Cerny, zorlu Trabzonspor maçı öncesinde büyük bir fedakarlığa imza attı. Tedavi sürecinin ardından kendisini zorlu maça hazırlayan Çek kanat oyuncusu, teknik ekibin görev vermesiyle birlikte Trabzonspor deplasmanında ilk 11'deki yerini aldı. 

Cerny'den Trabzonspor karşısında büyük fedakarlık

İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı 11'i: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

Trabzonspor'da Batagov depremi: Haftalarca sahalardan uzak kalacakTrabzonspor'da Batagov depremi: Haftalarca sahalardan uzak kalacak Beşiktaş maçına saatler kala Ertuğrul Doğan'dan büyük müjdeBeşiktaş maçına saatler kala Ertuğrul Doğan'dan büyük müjde Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'lerAlarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
KocaelisporTrabzonsporBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Oğuz Kuru Oğuz Kuru:
    Trabzonspor 2-0 alacak diye düşünüyorum 0 0 Yanıtla
  • Faruk AK Faruk AK:
    Haydi kartal yen şu TS u da Toto da 15 i yapıştırlalım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
Fransa’daki olayların en çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı Fransa’daki olayların en çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
Maç öncesi kan donduran olay 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü
Beşiktaş maçına saatler kala Ertuğrul Doğan’dan büyük müjde Beşiktaş maçına saatler kala Ertuğrul Doğan'dan büyük müjde
19:58
Canlı anlatım: Derbide heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Derbide heyecan çok yüksek
19:47
Maç öncesi dehşet 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti
Maç öncesi dehşet! 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti
19:15
Aralarında Lille de var Fransa’da sokağa çıkma yasağı
Aralarında Lille de var! Fransa'da sokağa çıkma yasağı
18:25
SPK Başkanı Sütçü arkasında sorular bırakıp gitti: Neden bu kadar geç kalındı
SPK Başkanı Sütçü arkasında sorular bırakıp gitti: Neden bu kadar geç kalındı?
17:33
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
17:25
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 20:02:29. #.0.2#
SON DAKİKA: Cerny'den Trabzonspor karşısında büyük fedakarlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei