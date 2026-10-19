Onana, Beşiktaş'ı tek başına yıktı - Son Dakika
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Onana, Beşiktaş'ı tek başına yıktı

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Onana, Beşiktaş\'ı tek başına yıktı
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Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-0 kazandı. Bordo-mavili kaleci Andre Onana, mücadeleyi 7 başarılı kurtarışla tamamlayarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasının kapanış mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park'ta kozlarını paylaştı. 

DERBİDE KAZANAN TRABZONSPOR

Tribünlerin tamamen dolduğu dev derbide gülen taraf, sahadan 2-0'lık net bir galibiyetle ayrılan Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor oldu. 

ONANA'DAN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Trabzonspor'a galibiyeti getiren performansların başında ise kalesinde devleşen Andre Onana geldi. Siyah-beyazlı ekibin tehlikeli ataklarında kalesini gole kapatan Kamerunlu eldiven, yaptığı 7 kritik ve başarılı kurtarışla maça damgasını vurdu. Onana'nın bu üst düzey performansı hem teknik heyetten hem de taraftarlardan tam not alırken, Trabzonspor 3 puanı hanesine yazdırarak haftayı galibiyetle kapattı.

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    Yorumlar (4)

  • ttazmania444 ttazmania444:
    yerlere yat kalkma bakalim.onana bunun istanbulu var 0 1 Yanıtla
    Nazif Dayikaraca Nazif Dayikaraca:
    ttazmania444:Hadi ordan Tinersporun akşamcısı bir fenerbahçeli olarak Trabzon sporu tebrik ediyorum oynayarak kazandılar. 0 0
  • bozdag insaat bozdag insaat:
    Onu bilmiyorum ama bu maçın İstanbul’u da varrrr ..? İntikam soğuk yenen bir yemektir hamsi balığı gibi … 0 0 Yanıtla
  • Ali Yurt Ali Yurt:
    Ordada siz yenersiniz olur biter futbol sonuçta 0 0 Yanıtla
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