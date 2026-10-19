Onana, Beşiktaş\'ı tek başına yıktı

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasının kapanış mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park'ta kozlarını paylaştı.

DERBİDE KAZANAN TRABZONSPOR

Tribünlerin tamamen dolduğu dev derbide gülen taraf, sahadan 2-0'lık net bir galibiyetle ayrılan Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor oldu.

ONANA'DAN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Trabzonspor'a galibiyeti getiren performansların başında ise kalesinde devleşen Andre Onana geldi. Siyah-beyazlı ekibin tehlikeli ataklarında kalesini gole kapatan Kamerunlu eldiven, yaptığı 7 kritik ve başarılı kurtarışla maça damgasını vurdu. Onana'nın bu üst düzey performansı hem teknik heyetten hem de taraftarlardan tam not alırken, Trabzonspor 3 puanı hanesine yazdırarak haftayı galibiyetle kapattı.