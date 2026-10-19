Adana Seyhan'da bir iş yerinde tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç ağır yaralandı - Son Dakika
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Adana Seyhan'da bir iş yerinde tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç ağır yaralandı

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Adana Seyhan\'da bir iş yerinde tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç ağır yaralandı
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki iş yerine giren kişi, 16 yaşındaki genci tabancayla ağır yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç için polis, motosikletle kaçan şüpheli ve ona yardımcı olan kişiyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

Adana'nın Seyhan ilçesindeki iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı.

Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki dükkanda bulunan 16 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'na iş yerine giren kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, motosikletle kaçan şüpheli ve ona yardımcı olan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Dağlıoğlu MahallesiGüvenlik3. SayfaSaldırıGüncelSeyhanPolisAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana Seyhan'da bir iş yerinde tabancayla vurulan 16 yaşındaki genç ağır yaralandı - Son Dakika
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