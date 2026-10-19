Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarıldı - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarıldı

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Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarıldı
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Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna üç bölüm için dahil olması planlanan Cansu Taşkın, diziden çıkarıldığını iddia ederek sert açıklamalarda bulundu. Başka bir projeyi reddederek Kızılcık Şerbeti'ni seçtiğini belirten Taşkın, "Hayatımın en kötü kararı olmuş, ekmeğimle oynandı" diyerek sitemini dile getirdi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde üç bölüm rol aldığını belirten Cansu Taşkın, kadrodan çıkarıldığını öne sürerek sessizliğini bozdu. Dizi nedeniyle 2 projeyi geri çevirdiğini söyleyen Taşkın, “Hayatımın en kötü kararı olmuş” sözleriyle yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, bu kez oyuncu Cansu Taşkın’ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Dizide neden yer almadığına ilişkin sorular aldığını belirten Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projeye dahil olma sürecini ve diziden ayrılışına ilişkin iddialarını anlattı.

Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarıldı

“İKİ PROJE GELMİŞTİ, BU PROJEYİ TERCİH ETTİM”

Dizide üç bölüm yer aldığını ve canlandıracağı karakterin hikâyesinin nasıl ilerleyeceğinin kendisine en başından anlatıldığını belirten Taşkın, aynı dönemde önünde iki farklı proje bulunduğunu ifade etti.

Taşkın, Kızılcık Şerbetini tercih etmek için yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiğini vurgulayarak kararından duyduğu pişmanlığı şu sözlerle dile getirdi:

“İki proje gelmişti, bu projeyi tercih ettim. Kaç kişi içerisinden sabahlara kadar çalışarak audition geçtim. Hayatımın en kötü kararı olmuş. Keşke diğer o büyük projeyi kabul etseymişim.”

“FRAGMANDA GÖRÜLDÜĞÜM GÜN DİZİDEN ATILDIM”

Diziden ayrılış sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Cansu Taşkın, fragmanda göründüğü gün kadrodan çıkarıldığını öne sürdü. Yaşadıklarını bir süre paylaşmadığını belirten Taşkın, kendisine yöneltilen soruların ardından açıklama yapma kararı aldığını söyledi.

Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarıldı

Taşkın, paylaşımında yaşadığı hayal kırıklığını şu ifadelerle anlattı:

“Özellikle paylaşım yapmadım. Fragmanda görüldüğüm gün diziden atıldım. Bir anda arkadaşlar, ben de nasibimi aldım. Kısacası ekmeğimle oynandı. Allah'a havale ediyorum, O her şeyi bilip görendir.”

Cansu Taşkın’ın açıklamaları magazin gündeminde dikkat çekerken, dizinin yapım ekibinden iddialara ilişkin bir açıklama yapılıp yapılmadığına dair henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

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SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarıldı - Son Dakika
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