Beşiktaş\'ın deplasman kabusu devam ediyor: Üçüncü mağlubiyet

Beşiktaş'ın deplasman kabusu devam ediyor: Üçüncü mağlubiyetGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek galibiyetle haftayı kapattı. Beşiktaş'ın dış saha zafiyeti ise bir kez daha ortaya çıktı. Italiano yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon deplasmanda üçüncü kez kaybetti.
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasının kapanış mücadelesinde Trabzonspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Bordo-mavili ekibe dev derbide galibiyeti getiren golleri Ozan Tufan ve Muhammed Salah kaydetti.
DEPLASMAN KABUSU DEVAM EDİYOR
Bu mağlubiyetle birlikte Beşiktaş'ın teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki dış saha zafiyeti bir kez daha gözler önüne serildi. İtalyan çalıştırıcı önderliğinde deplasman maçlarında puan toplamakta zorlanan siyah-beyazlılar, ligde dış sahada üçüncü mağlubiyetini aldı.
Italiano yönetimindeki Beşiktaş’ın ligdeki dış saha maç sonuçları:
- Alanyaspor 1-0 Beşiktaş
- Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş
- Amed SK 3-2 Beşiktaş
- Trabzonspor 1-0 Beşiktaş
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