Beşiktaş\'ın deplasman kabusu devam ediyor: Üçüncü mağlubiyet

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasının kapanış mücadelesinde Trabzonspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Bordo-mavili ekibe dev derbide galibiyeti getiren golleri Ozan Tufan ve Muhammed Salah kaydetti.

DEPLASMAN KABUSU DEVAM EDİYOR

Bu mağlubiyetle birlikte Beşiktaş'ın teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki dış saha zafiyeti bir kez daha gözler önüne serildi. İtalyan çalıştırıcı önderliğinde deplasman maçlarında puan toplamakta zorlanan siyah-beyazlılar, ligde dış sahada üçüncü mağlubiyetini aldı.

Italiano yönetimindeki Beşiktaş’ın ligdeki dış saha maç sonuçları: