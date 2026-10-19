Beşiktaş'ın deplasman kabusu devam ediyor: Üçüncü mağlubiyet - Son Dakika
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Beşiktaş'ın deplasman kabusu devam ediyor: Üçüncü mağlubiyet

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Beşiktaş\'ın deplasman kabusu devam ediyor: Üçüncü mağlubiyet
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Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek galibiyetle haftayı kapattı. Beşiktaş'ın dış saha zafiyeti ise bir kez daha ortaya çıktı. Italiano yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon deplasmanda üçüncü kez kaybetti.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasının kapanış mücadelesinde Trabzonspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Bordo-mavili ekibe dev derbide galibiyeti getiren golleri Ozan Tufan ve Muhammed Salah kaydetti.

DEPLASMAN KABUSU DEVAM EDİYOR

Bu mağlubiyetle birlikte Beşiktaş'ın teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki dış saha zafiyeti bir kez daha gözler önüne serildi. İtalyan çalıştırıcı önderliğinde deplasman maçlarında puan toplamakta zorlanan siyah-beyazlılar, ligde dış sahada üçüncü mağlubiyetini aldı. 

Italiano yönetimindeki Beşiktaş’ın ligdeki dış saha maç sonuçları:

  • Alanyaspor 1-0 Beşiktaş
  • Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş
  • Amed SK 3-2 Beşiktaş
  • Trabzonspor 1-0 Beşiktaş
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    Yorumlar (4)

  • Uzman Yorumcu Uzman Yorumcu:
    bu tüysüz horoz da sadece kendi çöplüğünde ötüyor..! 0 2 Yanıtla
  • aligs1981.ali aligs1981.ali:
    haber başlığına bak skorlara bak bjk fenere de mi yenildi liyakat 1 0 Yanıtla
  • Ömer Balıkçı Ömer Balıkçı:
    Beşiktaş :2 Fenerbahçe 1 di maç sonucu bu sezon fen ye yenilmedi 1 0 Yanıtla
  • Alper SN Alper SN:
    Sergen yalçın gelsin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın deplasman kabusu devam ediyor: Üçüncü mağlubiyet - Son Dakika
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