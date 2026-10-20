Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Şinasi Candan, Gelir İdaresi Başkanlığına getirildi. - Son Dakika
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Şinasi Candan, Gelir İdaresi Başkanlığına getirildi.

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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Şinasi Candan, Gelir İdaresi Başkanlığına getirildi.
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Şinasi Candan, Gelir İdaresi Başkanlığına getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında ekonomi yönetiminde değişikliklere gidildi.

GELİR İDARESİ'NE YENİ BAŞKAN

Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığında (GİB) da görev değişikliği yaşandı. Gelir İdaresi Başkanlığına, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Candan atandı.

BAŞKAN YARDIMCILARI DA DEĞİŞTİ

Gelir İdaresi Başkan Yardımcılıklarına Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanı Kaan Kasım ile Gelir İdaresi Daire Başkanları Zekayi Cenge ve Hüseyin Azılı getirildi.

Gelir İdaresi Daire Başkanlığına ise Ferhat Dinçer atandı.

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    Yorumlar (1)

  • Sezgin Yavuz Sezgin Yavuz:
    yeni soyguncularımız gelmiş vatana millete hayırlı olsun bakalım bunlar nekadar götürecek malı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Şinasi Candan, Gelir İdaresi Başkanlığına getirildi. - Son Dakika
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