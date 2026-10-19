Trump, Zelenski'yi gözden çıkardı: Başkasının müzakere zamanı geldi - Son Dakika
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Trump, Zelenski'yi gözden çıkardı: Başkasının müzakere zamanı geldi

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Trump, Zelenski\'yi gözden çıkardı: Başkasının müzakere zamanı geldi
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi hedef alan sert açıklamalarda bulundu. Washington yönetiminin Ukrayna'ya büyük destek sağladığını savunan Trump, Zelenski'nin ne söylediğini bilmediğini öne sürdü. Trump'ın "Ukrayna adına müzakereleri başka birinin yürütmesinin zamanı geldi." sözleri dikkat çekti. ABD Başkanı, Ukrayna'daki Starlink hizmetinin kesilmesine ilişkin soruya da yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Zelenski'ye yönelik dikkat çeken bir çıkış geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna adına yürütülen görüşmelerde başka bir ismin devreye girmesi gerektiğini söyleyerek Zelenski'yi açıkça eleştirdi.

"UKRAYNA ADINA MÜZAKERELERİ BAŞKA BİRİNİN YÜRÜTMESİNİN ZAMANI GELDİ"

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin müzakerelerdeki rolünü hedef aldı. Trump, Ukrayna'ya sağlanan Amerikan desteğini hatırlatarak Zelenski'nin açıklamalarına tepki gösterdi. ABD Başkanı, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Ukrayna'ya çok şey verdik. Onlar bize hiçbir şey vermedi. Zelenski ne konuştuğunu bilmiyor. Ukrayna adına müzakereleri başka birinin yürütmesinin zamanı geldi."

Trump, Zelenski'yi gözden çıkardı: Başkasının müzakere zamanı geldi

STARLİNK SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Trump'a Ukrayna'daki Starlink hizmetinin kesilmesiyle ilgili de soru yöneltildi. ABD Başkanı'na, "Ukrayna'daki Starlink hizmetinin kesilmesini kim emretti?" diye soruldu. Trump ise "Kimin emrettiğini bilmiyorum ama öğrenmek isterim." yanıtını verdi. 

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