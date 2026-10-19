Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deplasman yasağının kalkmasının ardından 6 yıl sonra Trabzonspor deplasmanına giden Beşiktaş taraftarları istenmeyen görüntüler yarattı. Siyah-beyazlı taraftarların olduğu deplasman tribününden Trabzonspor taraftarlarının bulunduğu tribüne meşale atıldı. Olayın ardından polis ve güvenlik görevlileri müdahalede bulundu.

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan dev karşılaşmada, 6 yıl sonra deplasman tribününe seyirci alındı ancak tribünlerde gergin anlar yaşandı. 

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TRABZON'DA

Yıllar sonra takımlarını deplasmanda destekleme fırsatı bulan siyah-beyazlı futbolseverler, Papara Park'ta kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

TRİBÜNLER ARASINDA BÜYÜK GERGİNLİK

Mücadele sırasında Beşiktaş taraftarlarının yer aldığı deplasman tribününden, Trabzonsporlu taraftarların bulunduğu komşu tribünlere doğru yakılan meşaleler fırlatıldı. Meşalelerin taraftarların üzerine doğru geldiği görüldü. İstenmeyen olayların yaşanması üzerine stadyumdaki polis ve emniyet mensupları ile özel güvenlik görevlileri hızlı bir şekilde müdahalede bulunarak olayların büyümesini engelledi. Bu anlar kameralara anbean olarak yansıdı. 

Vincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladıVincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçtiThomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti Thomas Reis'ten maç sonunda dikkat çeken değerlendirmeThomas Reis'ten maç sonunda dikkat çeken değerlendirme Ozan Tufan'dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığıOzan Tufan'dan attığı gol için bomba yorum: Biraz da Beşiktaş'ın şanssızlığı Beşiktaş'ın deplasman kabusu devam ediyor: Üçüncü mağlubiyetBeşiktaş'ın deplasman kabusu devam ediyor: Üçüncü mağlubiyet
TrabzonsporBeşiktaşFutbolPolisSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ALI YANIK ALI YANIK:
    Tinerciler 0 1 Yanıtla
  • Kozmik lemur Kozmik lemur:
    tekrardan deplasman yasağı gelmesi için Trabzon spor taraftarları yapmıştır neden BJK yapsın bir sebebi yok….. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’dan Leao için açıklama Galatasaray'dan Leao için açıklama
Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi Fransa İçişleri Bakanı’ndan açıklama Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi? Fransa İçişleri Bakanı'ndan açıklama
Erkek arkadaşından gelen mesajı görünce evi terk etti Erkek arkadaşından gelen mesajı görünce evi terk etti
Gizli yazışmalar ifşa oldu Trump’ın Türk damadına soruşturma Gizli yazışmalar ifşa oldu! Trump'ın Türk damadına soruşturma
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı Aralarında Ömer Sarıgül de var Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! Aralarında Ömer Sarıgül de var
İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük
00:17
Dünya basını Salah’ın performansını konuşuyor: Galatasaray’ın ardından Beşiktaş’ın da...
Dünya basını Salah'ın performansını konuşuyor: Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'ın da...
00:11
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı.
23:32
Vincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı
Vincenzo Italiano: Deplasmanda mağlubiyet almak beni yormaya ve sinirlendirmeye başladı
22:21
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı
22:02
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı Aralarında Ömer Sarıgül de var
Kara para aklama soruşturmasında 15 kişi tutuklandı! Aralarında Ömer Sarıgül de var
21:32
Gizli yazışmalar ifşa oldu Trump’ın Türk damadına soruşturma
Gizli yazışmalar ifşa oldu! Trump'ın Türk damadına soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 00:27:46. #7.13#
SON DAKİKA: Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei