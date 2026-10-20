Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü! Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Cadılar Bayramı hazırlıkları yapan bir ev sahibinin bahçesine astığı ceset görünümlü süslemeler tartışma yarattı. Ağaç dallarından sarkıtılan, siyah torbalara sarılmış insan bedeni şeklindeki maketler, ülkede geçmişte siyahilere yönelik gerçekleştirilen linçleri hatırlattığı gerekçesiyle tepki çekti. Süslemelerin kaldırılması istenirken ev sahibi geri adım atmadı.

AĞAÇLARA ASTIĞI SÜSLEMELER MAHALLEYİ KARIŞTIRDI

Pensilvanya'nın Bucks County bölgesindeki Bristol kasabasında yaşayan bir kişi, 31 Ekim'de kutlanacak Cadılar Bayramı öncesinde evinin bahçesini korku temalı süslemelerle donattı. Ancak bahçedeki bir ağaca astığı beş insan bedeni şeklindeki maket, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

Siyah torbalara sarılan ve bantlarla kaplanan maketlerin ağaç dallarından sarkıtılması, bazı vatandaşlar tarafından geçmişte siyahilere yönelik uygulanan ırkçı şiddetin simgesi olarak değerlendirildi.

"BUNUN NESİ YANLIŞ, GÖRMÜYOR MUSUN?"

Mahalle sakinlerinden Roshea Newkirk, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Süslemeleri hazırlayan ev sahibine tepki gösteren Newkirk, "Buna bakıyorum ve kendi kendime düşünüyorum, bunun yanlış olduğunu görmüyor musun?" ifadelerini kullandı.

Tepkiler üzerine ABD'de siyahilerin haklarını savunan Ulusal Renkli İnsanların İlerlemesi Derneğinin (NAACP) Bucks County şubesi de harekete geçti. Kurum, ağaçlardan sarkan ceset görünümlü maketlerin ABD'nin ırkçı linç geçmişi nedeniyle acı verici bir anlam taşıdığını belirterek kaldırılmalarını istedi.

EV SAHİBİ GERİ ADIM ATMADI

Tartışmaların odağındaki ev sahibi ise süslemeleri internet üzerinden hazır bir set olarak satın aldığını ve kimseyi rahatsız etme amacı taşımadığını savundu.

Cadılar Bayramı'nın korku temalı süslemelerle kutlandığını belirten ev sahibi, gelen tepkilere rağmen maketleri kaldırmayı reddetti.

BELEDİYE DEVREYE GİRDİ AMA SONUÇ ALAMADI

Mahallede büyüyen tartışma Bristol Belediye Meclisinin gündemine de taşındı. Yetkililer, şikayetler üzerine ev sahibiyle görüşerek süslemeleri kaldırması için ikna etmeye çalıştı.

Ancak görüşmelerden sonuç alınamadı. Belediye yetkilileri, söz konusu süslemeleri yasaklayan herhangi bir yerel düzenleme bulunmadığını, bu nedenle ev sahibini kaldırmaya zorlayamadıklarını açıkladı.

MAHALLE İKİYE BÖLÜNDÜ

Süslemeler bazı mahalle sakinlerinin tepkisini çekerken, bazıları ise olayın gereğinden fazla büyütüldüğünü savundu.

Mahalle sakinlerinden Mike Wade, Cadılar Bayramı'nda korkutucu dekorasyonların yaygın olduğunu belirterek kendi evinde de iskeletler ve ceset maketleri kullandığını söyledi. Wade, söz konusu görüntülerin yalnızca bayramın korku temasını yansıttığını dile getirdi.

"BU, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAMAKLA İLGİLİ DEĞİL"

NAACP ise tartışmanın Cadılar Bayramı kutlamalarını engellemekle ilgili olmadığını vurguladı. Kurum, ABD tarihinde siyahilerin ağaçlara asılarak öldürülmesinin derin toplumsal yaralar bıraktığını hatırlatarak bu tür görüntülerin tarihsel bağlamından bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Yetkililere ve ev sahibine yapılan çağrılara rağmen tartışmalı süslemelerin hafta sonu itibarıyla yerinde durduğu bildirildi. Olay, Cadılar Bayramı dekorasyonlarında ifade özgürlüğü ile toplumsal duyarlılık arasındaki sınırları yeniden tartışmaya açtı.