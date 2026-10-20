Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı\'na sunuldu

Mekke Ortak Savunma Anlaşması Meclis gündemine geldi. Anlaşmanın Genel Kurul’da kabul edilmesi, Türkiye’nin taahhütlerinin hukuki olarak yürürlüğe girmesinin ilk adımı olacak.

ANLAŞMA MECLİS’TE

Ağustos ayında Mekke’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından imzalanan anlaşma, onaylanmak üzere TBMM Başkanlığına gönderildi. Anayasa’nın 90. maddesi gereğince, bu nitelikteki uluslararası anlaşmaların yürürlüğe girebilmesi için TBMM’nin bunları kanunla uygun bulması gerekiyor.

ORTAK SAVUNMA TAAHHÜDÜ

Anlaşmanın temel unsuru, taraf ülkelerden birine yapılacak silahlı saldırının tümüne yapılmış sayılacağını öngören ortak savunma taahhüdü. Anlaşma ayrıca insansız hava araçları, mühimmat, ortak üretim, teknoloji transferi ve askeri tatbikatlar alanlarında savunma sanayii iş birliğini hedefliyor. Anlaşmanın tam metni ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, paktın “saldırı değil savunma ittifakı” olduğunu belirterek, “Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak” demişti.

MSB: TBMM ONAYI VE YETKİLENDİRME GEREKİYOR

MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 15 Ekim’deki haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtlamıştı. Suudi Arabistan’a sağlanabilecek askeri destek sürecinin “Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini” vurgulayan Aktürk, anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması ve TSK’nın yurt dışına gönderilmesi için “gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerektiğini” ifade etmişti.

Aktürk, Türkiye’nin sağlayabileceği askeri kuvvet ve kabiliyetlerin kapsamının ise Suudi Arabistan’ın ihtiyaç ve talepleri, sahadaki gelişmeler, operasyonel gereksinimler ve taraflar arasındaki mutabakat dikkate alınarak yetkili makamlarca belirleneceğini kaydetmişti.