Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu - Son Dakika
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Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu

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Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı\'na sunuldu
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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, onaylanmak üzere TBMM Başkanlığına sunuldu. Anlaşma, Anayasa gereğince Meclis’te kanunla uygun bulunmasının ardından yürürlüğe girebilecek. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suudi Arabistan’a olası bir askeri katkı için anlaşmanın TBMM tarafından onaylanması ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yurt dışına gönderilmesi için gerekli yetkilendirmenin tamamlanması gerektiğini açıklamıştı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması Meclis gündemine geldi. Anlaşmanın Genel Kurul’da kabul edilmesi, Türkiye’nin taahhütlerinin hukuki olarak yürürlüğe girmesinin ilk adımı olacak.

ANLAŞMA MECLİS’TE

Ağustos ayında Mekke’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından imzalanan anlaşma, onaylanmak üzere TBMM Başkanlığına gönderildi. Anayasa’nın 90. maddesi gereğince, bu nitelikteki uluslararası anlaşmaların yürürlüğe girebilmesi için TBMM’nin bunları kanunla uygun bulması gerekiyor.

ORTAK SAVUNMA TAAHHÜDÜ

Anlaşmanın temel unsuru, taraf ülkelerden birine yapılacak silahlı saldırının tümüne yapılmış sayılacağını öngören ortak savunma taahhüdü. Anlaşma ayrıca insansız hava araçları, mühimmat, ortak üretim, teknoloji transferi ve askeri tatbikatlar alanlarında savunma sanayii iş birliğini hedefliyor. Anlaşmanın tam metni ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, paktın “saldırı değil savunma ittifakı” olduğunu belirterek, “Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak” demişti.

MSB: TBMM ONAYI VE YETKİLENDİRME GEREKİYOR

MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 15 Ekim’deki haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtlamıştı. Suudi Arabistan’a sağlanabilecek askeri destek sürecinin “Anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini” vurgulayan Aktürk, anlaşmanın TBMM tarafından uygun bulunması ve TSK’nın yurt dışına gönderilmesi için “gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerektiğini” ifade etmişti.

Aktürk, Türkiye’nin sağlayabileceği askeri kuvvet ve kabiliyetlerin kapsamının ise Suudi Arabistan’ın ihtiyaç ve talepleri, sahadaki gelişmeler, operasyonel gereksinimler ve taraflar arasındaki mutabakat dikkate alınarak yetkili makamlarca belirleneceğini kaydetmişti.

Milli Savunma BakanlığıSuudi ArabistanPakistanTürkiyeGüncelMekkeTSKSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Vatanını seven bu ihanete hayır der 27 9 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    Hayırlı olsun Ülkemiz ve milletimiz adına, 6 21 Yanıtla
    Yunus Durak Yunus Durak:
    Husiler israile vuruyor, husilere karşı ittifak ortamı oluşturuluyor, neresi hayırlı, müslüman müslümana vuracak, dışarıdan israil yönetimi seyredecek 14 2
    Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    Mekke ittifakına, mısır,Suriye,Libya,Azarbaycan,İran,ırak,Lüblan, Filistin,Kuveyt,yemen,Türk devletleri, vb. ülkeler Ab.gibi Asya birliği kurun, caydırıcı güç olun Dünya güçlülerin dünyası olmuş, 0 0
  • h.61kuvvet h.61kuvvet:
    bu ülkeyi seven buna hayır der 18 5 Yanıtla
  • Serkan Basar Serkan Basar:
    Alemin derdi için jet önerge verdiğiniz gibi bu halkın emekli maaşının en az asgari ücret kadar olma teklifinide jet bir şekilde mecliste görmek ümidiyle 5 0 Yanıtla
  • ibrahim karaaslan ibrahim karaaslan:
    isxraili sevmeyenler hayır diyecektir 1 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu - Son Dakika
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