Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi

İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

HER ŞEY BİR İHBARLA BAŞLADI

Soruşturma, iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine başladı. Alman müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü. Müştekiler, 100 milyon euro değerinde paranın yasa dışı şekilde yurt dışına çıkarıldığını, 1 milyar euro tutarındaki bir fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini iddia etti. Alman vatandaşları, konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra ise tehdit edildiklerini öne sürdü. Bu ifadelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

17 İSİM İÇİN GÖZALTI KARARI

Çalışmaların ardından, gazeteci Murat Ağırel, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'un eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer Sarıgül ve Emir Sarıgül'ün de aralarında olduğu 17 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Emir Sarıgül dışındaki şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Sarıgül ise operasyondan üç gün sonra avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu. Mustafa Sarıgül hakkındaki görüntüler ve Deniz Baykal’ın kaseti için montaj olduğu raporunu hazırlayan Ulusal Kriminal Büro’nun sahibi Uğur Kurtulan da gözaltına alınan isimler arasındaydı.

SARIGÜL AİLESİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden gazeteci Murat Ağırel, Aylin Kotil ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında olduğu 15 şüpheli tutuklandı. Uğur Kurtulan ile bir isim ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Emir Sarıgül'ün ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

BAYKAL'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Olayın yankıları sürerken CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kurultayda yarıştığı Mustafa Sarıgül’e söylediği sözler yeniden gündem oldu. Baykal, kurultayda Sarıgül için, "Sadece İsviçre'de değil dünyanın iki yüz devletinden herhangi birisinde binlerce bankadan herhangi birisinde sadece dolar hesabı değil; ruble hesabı, euro hesabı... Sadece benim adıma değil, eşimin adına çocuklarımın adına eğer dört milyon dolar değil on dolar çıkarırsanız ben gereğini yapacağım dedim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan olacağım diyen insan bunu söyleyebilmelidir. Bunu söyleyebilmek tabii lafla olmaz. Hayatını bunu söyleyecek şekilde tanzim etmiş olman gerekir. Otuz yılını günün birinde sana böyle bir meydan okunacağını düşünerek yaşamış olman gerekir, senin yaşamış olman gerekir, çoluğunun çocuğunun yaşamış olması gerekir" ifadelerine yer vermişti.