Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan'dan sert tepki - Son Dakika
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Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan'dan sert tepki

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Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan\'dan sert tepki
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Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile 2019'da imzalanan Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nı onaylaması Yunanistan'ı çıldırttı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kararı reddediyoruz. Söz konusu mutabakat muhtırası, Yunan adalarının deniz yetki alanlarına ilişkin haklarını göz ardı etmektedir. Libya tarafını, Doğu Akdeniz'deki istikrarı baltalayan her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyoruz." denildi.

Libya Temsilciler Meclisi, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onayladı. Libya Temsilciler Meclisinden yapılan açıklamada, Meclisin Bingazi’de toplandığı belirtildi.

LİBYA ANLAŞMAYI İMZALADI

Temsilciler Meclisinin Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin 2019’da imzalanan Mutabakat Muhtırasını oy birliğiyle onayladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Temsilciler Meclisi ayrıca, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türk hükümeti arasında imzalanan iki mutabakat zaptının onaylanmasının reddine ilişkin 2020 tarihli (1) sayılı Temsilciler Meclisi Kararını oy birliğiyle iptal etti."

YUNANİSTAN'DAN TEPKİ GECİKMEDİ

Yunanistan'dan Libya'ya sert tepki geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yunanistan, Libya Temsilciler Meclisinin 2019 tarihli, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin sözde Türk-Libya mutabakat muhtırasını onaylama kararını reddetmektedir.

Bu karar, uluslararası deniz hukuku ile çelişen ve bölge devletlerinin egemenlik haklarını ihlal eden mutabakat muhtırasının hukuka aykırı, geçersiz ve hükümsüz niteliğini değiştirmemektedir. Coğrafya ve uluslararası deniz hukuku, tek taraflı ve hukuki dayanaktan yoksun parlamento kararlarıyla değişmez.

"YUNAN ADALARININ HAKLARI GÖZ ARDI EDİLMEKTEDİR"

Türkiye ve Libya'nın, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik girişime hukuki temel oluşturabilecek karşılıklı veya bitişik kıyıları bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu mutabakat muhtırası, UNCLOS ve uluslararası örf ve âdet hukuku uyarınca Yunan adalarının deniz yetki alanlarına ilişkin haklarını da göz ardı etmektedir.

Yunanistan, uluslararası deniz hukukuna uygun olarak Mısır ve İtalya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmalar imzalamış ve uluslararası hukuka ve komşu devletlerin egemenlik haklarına saygısını ortaya koymuştur.

Libya tarafını, uluslararası hukuka aykırı olan ve Doğu Akdeniz'deki istikrarı baltalayan her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyoruz. Yunanistan, ortaklarını ve müttefiklerini hâlihazırda bilgilendirmiş olup egemenlik haklarının korunmasını sağlamak amacıyla gerekli tüm adımları atacaktır."

AP KOMİSYONU BAŞKANINDAN DA AÇIKLAMA

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Libya Parlamentosu'nun bugün, sözde Libya-Türkiye Denizdeki Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın onaylanmasını derin bir pişmanlıkla karşılıyoruz. Bu konuda AB'nin tutumunun 2019'da Avrupa Konseyi tarafından açıkça ifade edildiğini ve değişmediğini hatırlatıyoruz.

Bu anlaşma, üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal etmekte, Deniz Hukuku'na uymamakta ve geçersiz ve hükümsüzdür. Yunanistan ve Kıbrıs ile dayanışmamızı yeniden teyit ediyoruz. AB'nin Libya'daki herhangi bir dış müdahaleye karşı bilinen tutumunu yineleriz."

YUNANİSTAN NEDEN KARŞI ÇIKIYOR?

Yunanistan, deniz yetki alanlarının Girit dahil kendi adalarından başlayarak çizilmesi gerektiğini savunuyor. Atina’ya göre Türkiye ile Libya arasındaki muhtıra, Girit’in güneydoğusundaki kendi münhasır ekonomik bölgesini ihlal ediyor ve adalara tanınması gereken deniz alanlarını yok sayıyor. Muhtırayla belirlenen hattın Girit’e yaklaşık 45 deniz mili uzaklıkta olduğu belirtiliyor.

Yunanistan, Libya ile bir sınırlandırma anlaşması bulunmadığı için, 2011'de çıkardığı bir yasaya dayanarak iki ülke arasındaki orta hattı esas alıyor. Atina, bu yaklaşımın uluslararası hukuka uygun olduğunu savunuyor. Türkiye ise adaların başka bir ülkenin kıyısına yakın olduğu durumlarda tam etki tanınamayacağını ve hakkaniyet ilkesinin gözetilmesi gerektiğini savunarak muhtıranın uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguluyor.

Yunanistan, muhtırayı imzalanmasının ardından tanımamış ve 2020'de Mısır ile kendi deniz yetki alanları anlaşmasını imzalamıştı. Bu anlaşmada, Türkiye-Libya muhtırasıyla belirlenen alanların bir kısmı Yunanistan’a ait gösterildi.

Doğu Libya'daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019'daki deniz muhtırasını onayladıDoğu Libya'daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019'daki deniz muhtırasını onayladı
Dışişleri BakanlığıDoğu AkdenizYunanistanMavi VatanAkdenizTürkiyeGüncelDünyaLibyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Alper Çağlar Alper Çağlar:
    Helal olsun Erdoğan'a ikiye bölünmüş Libya'da her iki tarafıda kendi yanına çekti, Suriye'de terör devleti kurulmasına engel oldu, Irakta silah bıraktırıyor teröe elebaşları kapı kapı kendilerini kabul edecek ülke arıyor, içeriden ihanete uğramasak ekonomide rayına girecek ama bazı maşalar acımızdan ölürüzde Erdoğan'ın başarılı olmasına izin vermeyiz diyerek ısrarla zehirlerini kusmaya devam ediyorlar. 15 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    takmayin yunani yola devam 15 0 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    "Atina’nın 'Libya meclisi onaylamadı' tesellisi de tarihe gömüldü! Türkiye’nin sahada ve masada ilmek ilmek ördüğü stratejik hamleler, komşunun tüm ezberlerini bozarak Doğu Akdeniz'deki oyun planını yeniden kurdu. Şimdi Atina'da tansiyon hapları eşliğinde yeni haritayı kara kara düşünme vakti:) 0 0
  • ihsantekinn ihsantekinn:
    helal 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    adalar bizim salak Yunan bu koca kafana sok 3 0 Yanıtla
  • Hayri İzmir Hayri İzmir:
    YUNAN dostlarımız tek kurşun atmadan aldığınız o adalar sahibine dönecek er yada geç 3 0 Yanıtla
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