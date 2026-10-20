Kadıköy'de İsmail Kartal'a istifa çağrısı - Son Dakika
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Kadıköy'de İsmail Kartal'a istifa çağrısı

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag’ı konuk eden Fenerbahçe, iki farkla öne geçtiği mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Kanarya, Devler Ligi’nde 3. maçında 2. beraberliğini aldı. Mücadelenin 90. dakikasında skorun 2-2'ye gelmesinin ardından Fenerbahçe tribünleri İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag’ı konuk eden Fenerbahçe, taraftarı önünde şok bir puan kaybı yaşadı.

FENERBAHÇE 90. DAKİKADA YIKILDI

Mücadelenin 90. dakikasında kalesinde gördüğü golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Devler Ligi’ndeki 3. maçında 2. beraberliğini alarak kritik 2 puan bıraktı.

İSMAİL KARTAL'A BÜYÜK TEPKİ

Son dakikada gelen gol sonrası Kadıköy’de tansiyon yükseldi. İki farklı üstünlüğün korunamamasına ve 90. dakikada gelen beraberlik golüne büyük tepki gösteren sarı-lacivertli tribünler, teknik direktör İsmail Kartal’ı istifaya davet etti. Maç sonunda stadyumda ıslıklar ve protestolar yükselmeye devam etti. 

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UEFA Şampiyonlar Ligiİsmail KartalSlavia PragFenerbahçeKadıköyFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Menderes akdag Menderes akdag:
    ismailden cacik olmaz..... 8 1 Yanıtla
    Haber Muavini Haber Muavini:
    1.lig takımlarında olur ancak... 4 1
  • ihsantekinn ihsantekinn:
    ismail ne yapsın genduzi adama al at dedi son dk samedo adamın arkasında bekliyor. ismail ne yapsın 5 2 Yanıtla
  • hicabi özbek hicabi özbek:
    Bı gitsin artık bu adamın yüzünden maçları izlemez oldum şahsen görsel futbol sıfır kaleciye geri pas 100 3 1 Yanıtla
  • kara7522 kara7522:
    istifa etsin 3 1 Yanıtla
  • güven kara güven kara:
    İsmailde keremde gitmeli 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kadıköy'de İsmail Kartal'a istifa çağrısı - Son Dakika
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