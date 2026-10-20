Kadıköy'de İsmail Kartal'a istifa çağrısı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag’ı konuk eden Fenerbahçe, taraftarı önünde şok bir puan kaybı yaşadı.

FENERBAHÇE 90. DAKİKADA YIKILDI

Mücadelenin 90. dakikasında kalesinde gördüğü golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Devler Ligi’ndeki 3. maçında 2. beraberliğini alarak kritik 2 puan bıraktı.

İSMAİL KARTAL'A BÜYÜK TEPKİ

Son dakikada gelen gol sonrası Kadıköy’de tansiyon yükseldi. İki farklı üstünlüğün korunamamasına ve 90. dakikada gelen beraberlik golüne büyük tepki gösteren sarı-lacivertli tribünler, teknik direktör İsmail Kartal’ı istifaya davet etti. Maç sonunda stadyumda ıslıklar ve protestolar yükselmeye devam etti.