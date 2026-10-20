Yunanistan'ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara'ya ikinci kez kaybettik - Son Dakika
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Yunanistan'ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara'ya ikinci kez kaybettik

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Yunanistan\'ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara\'ya ikinci kez kaybettik
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Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile 2019'da imzalanan Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nı onaylaması, Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan medyasından Pentapostagma, gelişmeyle ilgili, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na, Türk-Libya mutabakatı konusunda ikinci mağlubiyet geldi." ifadelerini kullandı.

Libya Temsilciler Meclisi, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onayladı.

LİBYA'DAN ANLAŞMAYA ONAY

Libya Temsilciler Meclisinden yapılan açıklamada, Meclisin Bingazi’de toplandığı belirtildi.

Temsilciler Meclisinin Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin 2019’da imzalanan Mutabakat Muhtırasını oy birliğiyle onayladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Temsilciler Meclisi ayrıca, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türk hükümeti arasında imzalanan iki mutabakat zaptının onaylanmasının reddine ilişkin 2020 tarihli (1) sayılı Temsilciler Meclisi Kararını oy birliğiyle iptal etti."

Libya'nın anlaşmayı onaylaması Atina'nın tepkilerini de beraberinde getirirken, Türkiye'ye Mavi Vatan yolşunda büyük kazanım getiren gelişme, Yunan basınında da geniş yer buldu. Yunan medyasından Pentapostagma, konuya ilişkin yayınladığı haberde dikkat çeken ifadelere yer verdi.

YUNAN BASINI: TÜRKİYE, YUNANİSTAN'A KARŞI AVANTAJ ELDE ETMEYE ÇALIŞACAK

Libya'nın anlaşması, haberde şu şekilde değerlendirildi: "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na, Türk-Libya mutabakatı konusunda ikinci mağlubiyet geldi. Türkler, Libya'nın bu onayından yararlanarak sahada Yunanistan'a karşı avantaj elde etmeye çalışacaklar.

Ankara, Girit'in güneyine Oruç Reis veya Abdülhamid Han gibi bir araştırma gemisi gönderdiğinde, bunu bir savaş başlatmak için değil; uluslararası toplumu ve Yunanistan'ı, söz konusu bölgenin "tartışmalı" olduğunu kabul etmeye zorlamak için yapabilir. Buradaki amacı, Doğu Akdeniz'de kendisinin onayı olmaksızın hiçbir adımın örneğin Chevron'un Yunanistan adına yürüttüğü arama faaliyetleri gibi atılamayacağını göstermektir.

"TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK MALİYETLERİNİ AZALTIYOR"

Bu strateji artık yalnızca Türkiye tarafından uygulanmıyor. Libya, Atina’ya resmî sözlü bildirimlerde bulunarak, kendi deniz yetki alanlarının ihlal edildiği gerekçesiyle Yunanistan’ın Girit’in güneyindeki arama faaliyetlerini dondurmasını talep etti. Bu son durum, Türkiye’nin Libya çıkarlarının davet edilmiş bir destekçisi veya koruyucusu gibi görünmesini sağlarken, Türkiye’nin üstlendiği doğrudan diplomatik maliyetleri de azaltıyor."

YUNANİSTAN NEDEN KARŞI ÇIKIYOR?

Yunanistan, deniz yetki alanlarının Girit dahil kendi adalarından başlayarak çizilmesi gerektiğini savunuyor. Atina’ya göre Türkiye ile Libya arasındaki muhtıra, Girit’in güneydoğusundaki kendi münhasır ekonomik bölgesini ihlal ediyor ve adalara tanınması gereken deniz alanlarını yok sayıyor. Muhtırayla belirlenen hattın Girit’e yaklaşık 45 deniz mili uzaklıkta olduğu belirtiliyor.

Yunanistan, Libya ile bir sınırlandırma anlaşması bulunmadığı için, 2011'de çıkardığı bir yasaya dayanarak iki ülke arasındaki orta hattı esas alıyor. Atina, bu yaklaşımın uluslararası hukuka uygun olduğunu savunuyor. Türkiye ise adaların başka bir ülkenin kıyısına yakın olduğu durumlarda tam etki tanınamayacağını ve hakkaniyet ilkesinin gözetilmesi gerektiğini savunarak muhtıranın uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguluyor.

Yunanistan, muhtırayı imzalanmasının ardından tanımamış ve 2020'de Mısır ile kendi deniz yetki alanları anlaşmasını imzalamıştı. Bu anlaşmada, Türkiye-Libya muhtırasıyla belirlenen alanların bir kısmı Yunanistan’a ait gösterildi.

Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan'dan sert tepkiLibya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan'dan sert tepki Libya'nın attığı imza Türkiye'yi sevindirdi! Açıklamalar peş peşeLibya'nın attığı imza Türkiye'yi sevindirdi! Açıklamalar peş peşe Doğu Libya'daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019'daki deniz muhtırasını onayladıDoğu Libya'daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019'daki deniz muhtırasını onayladı
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