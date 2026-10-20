Baba ve oğlunun av tüfeğiyle öldürülmesinde sır perdesi aralandı! Yasak ilişki iddiası - Son Dakika
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Baba ve oğlunun av tüfeğiyle öldürülmesinde sır perdesi aralandı! Yasak ilişki iddiası

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Baba ve oğlunun av tüfeğiyle öldürülmesinde sır perdesi aralandı! Yasak ilişki iddiası
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Manisa'nın Gördes ilçesinde, Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin Bulut'un tarlada av tüfeğiyle vurularak öldürülmesinde sır perdesi aralandı. Jandarmanın operasyonunda av tüfeğiyle birlikte teslim olan şüpheli cinayeti itiraf etti. İddiaya göre şüpheli, eşi ile Hasan Hüseyin Bulut arasında ilişki olduğunu öğrendiğini, tarlaya gidip olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti. Eşi Duygu B. ile Hasan Hüseyin Bulut arasında ilişki olduğunu öğrendiği öne sürülen İsmail B.'nin, Bulut ailesinin bulunduğu tarlaya av tüfeğiyle gittiği iddia edildi. Olayın ardından şüpheli, jandarma ekiplerine tüfeğiyle birlikte teslim oldu.

EŞİ İLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE TARLAYA GİTTİ

Edinilen bilgilere göre olay, Gördes ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 3 yaşında bir çocuk babası olan Hasan Hüseyin Bulut (25) ile eşi Duygu B. arasında ilişki olduğunu öğrenen İsmail B., Bulut ailesinin bulunduğu tarlaya gitti.

Hasan Hüseyin Bulut'a gözdağı vermek amacıyla tarlaya gittiği öne sürülen İsmail B., yanında bulunan av tüfeğiyle genç adamı bacaklarından vurdu. O sırada oğlunu korumak için önüne geçen baba Arif Bulut (54) ise göğsünden vuruldu.

BABA VE OĞLU OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Arif Bulut'un hayatını kaybettiğini gören şüphelinin, ardından Hasan Hüseyin Bulut'a yeniden ateş ettiği ve genç adamın da yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayın duyulması üzerine tarlaya gelen Bulut ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi.

AV TÜFEĞİYLE TESLİM OLDU

Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli İsmail B.'nin evine operasyon düzenledi. Şüphelinin av tüfeğiyle birlikte teslim olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gördes'te av tüfekli saldırı iddiası: Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin hayatını kaybettiGördes'te av tüfekli saldırı iddiası: Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Hüseyin BulutArif Bulut3. SayfaGüncelGördesManisaOlaySon Dakika

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