Fenerbahçe'de Ake oyuna devam edemedi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Ake oyuna devam edemedi

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Slavia Prag ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de sakatlanan Ake, 21. dakikada yerini Oppong'a bıraktı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı Chobani Stadyumu'nda ağırladı.

AKE SAKATLIK YAŞADI

Fenerbahçe'de Hollandalı savunma oyuncusu Nathan Ake, sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi. Ake, köşe vuruşunun ardından topsuz alanda yerde kaldı. Hakem oyunu durdururken gözler Ake'nin durumuna çevrildi. 

YERİNE OPPONG GİRDİ

Saha içerisinde yapılan tedavinin ardından Ake'nin maça devam edemeyeceğine karar verildi. Mücadelenin 21. dakikasında Ake'nin yerine Kojo Oppong oyuna dahil oldu. 

DURUMU MR SONRASI BELLİ OLACAK

Ake'nin sağlık durumu çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak. Deneyimli savunma oyuncusunun Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği merakla bekleniyor. 

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • tamer durmaz tamer durmaz:
    yani bu gs ne kadar ballı takım ya barcelonayla oynuyor raphinya sakat takımın en iyisi fenerle oynuyor defansın en iyisi olmuyacak mubtemelen bu nasıl bir bal 0 0 Yanıtla
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