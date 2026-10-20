Sakat Rafael Leao İstanbul'da kaldı: Galatasaray'ın Lille kafilesinde Singo var

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında deplasmanda Lille ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Fransa'da oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

LEAO KADRODA YOK, SINGO KAFİLEDE

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Rafael Leao, İstanbul'da kalarak kadroda yer almadı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Wilfried Singo ise kadroya dahil edildi.

UEFA KADROSUNDA OLMAYAN İSİMLER

Öte yandan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için bu mücadelede yer alamayacak.

İşte Galatasaray'ın kadrosu:

"Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Snchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo, Mario Lemina."