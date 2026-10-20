Sakat Rafael Leao İstanbul'da kaldı: Galatasaray'ın Lille kafilesinde Singo var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sakat Rafael Leao İstanbul'da kaldı: Galatasaray'ın Lille kafilesinde Singo var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakatlığı süren Rafael Leao, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Lille ile karşılaşacağı Fransa kafilesine alınmadı ve İstanbul'da kaldı. Sakatlığını atlatan Wilfried Singo kadroya dahil edildi; UEFA listesinde bulunmayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de forma giyemeyecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında deplasmanda Lille ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Fransa'da oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

LEAO KADRODA YOK, SINGO KAFİLEDE

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Rafael Leao, İstanbul'da kalarak kadroda yer almadı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Wilfried Singo ise kadroya dahil edildi.

Sakat Rafael Leao İstanbul'da kaldı: Galatasaray'ın Lille kafilesinde Singo var

UEFA KADROSUNDA OLMAYAN İSİMLER

Öte yandan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için bu mücadelede yer alamayacak.

İşte Galatasaray'ın kadrosu:

"Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Snchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo, Mario Lemina."

Sakat Rafael Leao İstanbul'da kaldı: Galatasaray'ın Lille kafilesinde Singo var
"Yarın savaş olacak!" Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma"Yarın savaş olacak!" Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma Galatasaray maçı öncesi Lille'de son prova! Yıldız isim yokGalatasaray maçı öncesi Lille'de son prova! Yıldız isim yok Galatasaray'a UEFA'dan kötü haberGalatasaray'a UEFA'dan kötü haber Fransız basını: Galatasaray'ı Lille'de ordudan 250 asker ve 6 keskin nişancı koruyacakFransız basını: Galatasaray'ı Lille'de ordudan 250 asker ve 6 keskin nişancı koruyacak
UEFA Şampiyonlar LigiRafael LeaoGalatasarayİstanbulFutbolLilleSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Askeri kampı balistik füzelerle vurdular Ölü sayısı 58’e yükseldi Askeri kampı balistik füzelerle vurdular! Ölü sayısı 58'e yükseldi
Fransız basını: Galatasaray’ı Lille’de ordudan 250 asker ve 6 keskin nişancı koruyacak Fransız basını: Galatasaray'ı Lille'de ordudan 250 asker ve 6 keskin nişancı koruyacak
Protestolarla yıkılan İtalya’da ordu sokağa iniyor Milano’ya 500 asker gönderilecek Protestolarla yıkılan İtalya'da ordu sokağa iniyor! Milano'ya 500 asker gönderilecek
Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Riyad’da erken uyarı sistemi devreye girdi, kentte patlama sesleri duyuldu Riyad'da erken uyarı sistemi devreye girdi, kentte patlama sesleri duyuldu
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
A Milli Takım’ın yeni hocası Sergen Yalçın’ın TFF’den ücret istemediği öğrenildi A Milli Takım'ın yeni hocası Sergen Yalçın'ın TFF'den ücret istemediği öğrenildi
16:22
İstanbul’daki selin faturası ağır Vali Gül rakamı açıkladı
İstanbul'daki selin faturası ağır! Vali Gül rakamı açıkladı
16:06
İsmail Kartal, Prag’ı yıkacak 11’i belirledi
İsmail Kartal, Prag'ı yıkacak 11'i belirledi
15:40
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
15:32
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında bu akşam sahasında Slavia Prag’ı ağırlayacak
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında bu akşam sahasında Slavia Prag'ı ağırlayacak
15:19
Meclis’e sunuldu İşte Mekke Anlaşması’nın 16 maddelik taslağı
Meclis'e sunuldu! İşte Mekke Anlaşması'nın 16 maddelik taslağı
14:55
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
14:54
“Yarın savaş olacak“ Lille’den Galatasaray ve Osimhen’e meydan okuma
"Yarın savaş olacak!" Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma
14:31
Doğu Libya’daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019’daki deniz muhtırasını onayladı
Doğu Libya'daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019'daki deniz muhtırasını onayladı
14:26
Henüz 24 yaşındaydı Çelik platformun altında kalan işçinin acı sonu
Henüz 24 yaşındaydı! Çelik platformun altında kalan işçinin acı sonu
14:19
Ahmet Özer’in şahit olduğu nikahta evlilik cüzdanı gerginliği kameraya yansıdı
Ahmet Özer'in şahit olduğu nikahta evlilik cüzdanı gerginliği kameraya yansıdı
13:27
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
Milli takım görevini kabul eden Sergen Yalçın: 4 yıllık anlaşma var, maaşı daha konuşmadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 16:29:13. #.0.2#
SON DAKİKA: Sakat Rafael Leao İstanbul'da kaldı: Galatasaray'ın Lille kafilesinde Singo var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei