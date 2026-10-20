Görüntüsüyle fenomen haline gelmişti! Türk futbolunda dikkat çeken imza - Son Dakika
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Görüntüsüyle fenomen haline gelmişti! Türk futbolunda dikkat çeken imza

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Görüntüsüyle fenomen haline gelmişti! Türk futbolunda dikkat çeken imza
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Antalya'nın Kaş ilçesini temsil eden Kaşspor, kaleci Ömer Durak ile yola devam kararı aldı. İri görüntüsüyle şehirde fenomen haline gelen deneyimli kaleci, yeni sezonda da Kaşspor forması giyecek.

Süper Amatör Lig temsilcilerinden Kaşspor, yeni sezon öncesi iç transferde kritik bir hamleye imza attı. 

ÖMER DURAK İLE YOLA DEVAM

Antalya ekibi Kaşspor, geride bıraktığımız sezonda da kadrosunda bulundurduğu tecrübeli eldiven Ömer Durak ile sözleşme tazeledi.

ŞEHİRDE FENOMEN HALİNE GELDİ

Sadece gösterdiği performansla değil, aynı zamanda sempatik ve iri fiziğiyle de şehirde kısa sürede fenomen haline gelen deneyimli kaleci, yeni sezonda da Kaşspor’un kalesini korumaya devam edecek. Taraftarın büyük sevgisini kazanan Ömer Durak'ın takımda kalması camiada sevinçle karşılandı.

Auto OlaysızÖmer DurakAntalyaFutbolSporKaşSon Dakika

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