Tanju Özcan\'a 7 yıl hapis cezası

Hadi bismillah sıra Eko da

Remzi Özhan:

Biz Müslümanızdiyoruz birbirimize nefretle bakıyoruz bir de bilip bilmeden bismillah diyorsun peki ya bir şey yoksa mesela sen olsan haksız yerel yatsan acaba Kitabımızda Yusuf alisselam hiç okudunuz merak ediyorum bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak ne acı .onlarında ne çektiğini kimse bilemez ama sabır her şeyin ilacıdır vesselam unutma herşeydn büyük ALLAH VAR