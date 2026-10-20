Tanju Özcan'a 7 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Tanju Özcan'a 7 yıl hapis cezası

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Tanju Özcan\'a 7 yıl hapis cezası
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Bolu Belediyesi’ne yönelik “irtikap” davasında tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan hakim karşısına çıktı. Karar duruşmasında, davanın marketler olayı kapsamında Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında, tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi. Özcan hakkında kurban olayı kapsamında ise her mağdur için 1 yıl 8 ay 15 gün verilen hapis cezası ertelendi. Özcan dolandırıcılık suçundan ise beraat etti.

TANJU ÖZCAN 7 YIL 3 AY 15 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İrtikap suçlamasıyla tutuklandıktan sonra Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında yürütülen davada karar çıktı. Mahkeme, Özcan’a zincirleme şekilde irtikap suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verdi.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN BERAAT ETTİ

Özcan, kurban organizasyonuyla ilgili iddialar kapsamında ise her bir mağdur için 1 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme bu cezaların ertelenmesine hükmetti.

Öte yandan, Tanju Özcan hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla açılan davada ise yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Bolu BelediyesiTanju Özcan3. SayfaPolitikaGüncelHakimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Hadi bismillah sıra Eko da 16 43 Yanıtla
    koru hayat koru hayat:
    ekonun davası 7 yıla sonuçlanmaz.alacağı cezada en az 35 yıl 25 32
    yunus deniz yunus deniz:
    mansur cumhurbaşkanı olduğunda eko hakkında af kararı çıkartır.cumhurbaşkanın af yetkisi var. sonra başbakanlık sitemine dönülür eko başbakan olur,. özgür özelde söylemişti. 23 30
    128547Ab& 128547Ab&:
    Yunus Deniz kardeşim samanı az tüketin ya lütfen 15 3
    Hasan Arslan Hasan Arslan:
    ??????????hırsızlar hırsızları destekler , 7 5
    Beşir Beşir:
    yunus deniz He he halamında bıyıkları olsa zaten dayım olurdu özgür söylediyse o işi unut tersi çıkar dolandırıcık rüşvet kara para aklama hırsızlık tehdit hangisinden affa uğrayacak Artık o işler öyle yürümüyor kçm 7 1
    yunus deniz yunus deniz:
    Beşir,imamoğlu cb adayı seçimleri yapılacağı gün tutuklandı.. buradan herşeyi anlaman lazım. 2 2
    Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Tek 1 davadan aldığı ceza iyi oku haberi .. 1 2
    Remzi Özhan Remzi Özhan:
    Biz Müslümanızdiyoruz birbirimize nefretle bakıyoruz bir de bilip bilmeden bismillah diyorsun peki ya bir şey yoksa mesela sen olsan haksız yerel yatsan acaba Kitabımızda Yusuf alisselam hiç okudunuz merak ediyorum bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak ne acı .onlarında ne çektiğini kimse bilemez ama sabır her şeyin ilacıdır vesselam unutma herşeydn büyük ALLAH VAR 2 0
    Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    akp numaralı damgalı yorumcusu yine iş başında artık Ekrem ne yapmışsa buna adam sabah akşam eko diyor 0 0
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    hadi bakalım sıra Eko da 15 21 Yanıtla
    Ümit Çevik Ümit Çevik:
    Önceki yorumda da yazdım Melih gökçek'te sıra Sakız yeni eve geliyor ya mahkemeye ben sizi tınlamıyorum diyor 2 1
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Silivri'de hwrhalde 2546 yıl rahat alır 10 18 Yanıtla
  • ccg5smx4yr ccg5smx4yr:
    az almış ırkçı bey 3 13 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Hakim Tanju’nun Beni tahliye edin söz hiçbir etliye sütlüye karışmayacağım evimden dışarı çıkmayacağım kedi gibi olacağım sözüne pek itibar etmemiş anlaşılan:) 7 6 Yanıtla
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