Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş - Son Dakika
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Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş

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Sarıgül\'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
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Sarıgül ailesine yönelik yürütülen milyar Euroluk kara para aklama soruşturmasında bilirkişi incelemesi tamamlanırken, dosyaya giren ses kayıtlarında Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün Ekrem İmamoğlu hakkında "Bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında, gazeteci Murat Ağırel, Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MUSTAFA SARIGÜL'DEN SERT TEPKİ 

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, tutuklamaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini dile getirdi. Sarıgül, aile üyelerinin ve arkadaşlarının masumiyetinin ortaya çıkması için hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Sarıgül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Cumhuriyeti'nin her yurttaşının şerefi, onuru ve özgürlüğü devlete emanettir. Adalet sisteminin kişisel kin ve husumeti için yargıyı alet edenlere karşı vatandaşını korumasını beklerdim. Suçlamada bulunan şahısların ortaya koyduğu belgeler herhangi bir soruşturma işleminin açılmasını dahi gerektirmeyecek ölçüde sahte belgelerdir. Aile üyelerimin ve arkadaşlarımın masumiyeti ve haklılıklarının ortaya çıkması için hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hukuka olan inancımızı yitirmeden, yargıya güvenmeye devam edeceğiz."

Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş

SÜREÇ NASIL BU NOKTAYA GELDİ?

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, Alman iş insanları Kai Precat ve Marc Baeriswyl tehdit ve milyonlarca Euroluk kriz üzerine yargı sürecini küresel boyuta taşıdı. Kai Precat, İspanya'nın Palma de Mallorca kentinde İspanya Ulusal Polisi nezdinde 6 Ekim 2026'da resmi suç duyurusunda bulundu. Eş zamanlı olarak Alman şirket vekillerinden avukat Frank Häberer'in de Almanya'daki Berlin, Landshut ve München I savcılıkları ile Avusturya ve İsviçre adli makamlarına başvurarak Türkiye merkezli para akışları hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş

SES KAYDINDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Sabah'ta Atakan Irmak imzalı habere göre; soruşturma dosyasına girdiği ve bilirkişi raporuyla çözümlendiği iddia edilen ses kaydında, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile Alman iş insanlarının temsilcisi Sinan Çampınar arasında geçen diyaloglar yer aldı. 

Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş

"İMAMOĞLU'NUN BİZE YAPTIĞI KALLEŞLİĞİ..."

İddiaya göre söz konusu görüşmede yolsuzluk davasında tutuklu olan Ekrem İmamoğlu hedef alınırken, Mustafa Sarıgül'ün "İmamoğlu'nun bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz, sen canını sıkma" dediği, Çampınar'ın ise "Hakediyor başkanım. Bir kodeks vardı yola gittiğin adam satılmaz" sözlerine karşılık Sarıgül'ün "Şerefsiz" ifadesini kullandığı öne sürüldü.

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    Yorumlar (12)

  • ID FOR ID FOR:
    Vay vay pastayı paylaşamamışlar. Ama yinede bunları savunan kitle çok 17 4 Yanıtla
    Ali Tokgöz Ali Tokgöz:
    Bunların kitlesine hayranım. Ankara'ya yağmur yapmayıp,su kesintileri olduğunda Ö.Özel çıkıp ne demişti. Erdoğan hergün dua ediyor yağmur yağmasın diye. Alandaki bu kitlede alkışlıyodu.Uşak belediye başkanı otelde basıldığında çadırlarda nöbet tutanda bu kitle idi. Acınacak bir kitle. Ha Sinop'ta yerli füzeler denenirken balıklar ürküyor dediğinde alkışlayanlarda yine bu kitle. Belediye başkanı yasaklı madde testi pozitif çıkınca sesini çıkarmayanlarda aynı kitle. Aile içi iğrenç ilişkileri ortaya çıkan belediye başkanını günlarce savunanlarda aynı kitle. Şampiyon at eti yedirdiklerinde sesini çıkarmayanlarda aynı kitle. Ne oldu la Artık Türk mallarını boykot etmiyonuzmu. Türk mallarını boykot edenlerde Aynı kitle. 2 1
    Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Devleti kim soyuyorsa en ağır şekilde ceza almalı. Sosyal medyada Kemal Albayrak’ın fonlarla ilgili açıklamalarını bir bakın ve ardından soruyorum: Yüz binlerce yatırımcının alın teriyle biriktirdiği paranın hesabını kim verecek? Eğer yatırımcıyı korumakla görevli kurumlar görevlerini gerektiği gibi yapmadıysa, bunun bedelini neden masum vatandaş ödesin? Mağdurların hakları kuru vaatlerle değil, somut adımlarla teslim edilmelidir. Hukuka aykırı kazanç sağlayanların mal varlıkları araştırılsın, sorumluların tamamı ortaya çıkarılsın ve zarar öncelikle onlardan tahsil edilsin. Devletin ihmali veya hukuki sorumluluğu tespit edilirse, bunun hesabı da hukuk çerçevesinde sorulsun. Bu mesele parti meselesi değil; adalet, güven ve kul hakkı meselesidir. Mağdurun hakkı teslim edilsin, faturası sorumlulara kesilsin! 1 0
    Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Malum parti kurucularından Kemal Albayrak’ın sosyal medyada fonlarla ilgili açıklamalarını dinleyin herşeyi anlatmış, bakalım adalet nasıl işleyecek. 0 0
  • Halil Halil:
    Şimdi yeni parti bunu kahraman ilan eder:) 11 8 Yanıtla
  • necmi tel necmi tel:
    Atatürk'ün partisini ne hale getirdiler hırsızlık yolsuzluk rüşvet fuhuş ne oldu ya bu partiye arkadaş gidin şuradan başka parti kurun ne yapıyorsanız yapın CHP'den elinizi çekin artık 12 2 Yanıtla
  • Discovery 777 Discovery 777:
    milletin gözü önünde oylar teker teker caliniyor ha ha ha bir AKP li bile girmiyorum görevinden alınan hepsi melek 2 6 Yanıtla
  • Önder Erciyas Önder Erciyas:
    eger bu adam fb li olsaydı. her haberde eski fb yöneticisi diye bahsederdiniz 3 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş - Son Dakika
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