Canlı anlatım: İlk 15 dakikada 3 gol! Kadıköy\'de inanılmaz bir maç

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Oğuz Aydın, Kerem, Vedat Muriqi.

Slavia Prag: Markovic, Vlcek, Zima, N'Guessan, Moses, Novak, Suleiman, Kubiak, Ayaosi, Provod, Sturm.

CANLI ANLATIM:

26' Konuk ekip Slavia Prag, bulduğu golün ardından topa daha fazla sahip olmaya başladı. Kendi yarı sahasında yaptığı paslarla oyunun kontrolünü eline almaya çalışan Çekya temsilcisi, Fenerbahçe karşısında etkisini artırıyor.

24' Yenilen hatalı golün ardından Fenerbahçe'nin oyun temposunda bir düşüş yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin yeniden toparlanıp oyunun kontrolünü ele alması gerekiyor. Önümüzde henüz 70 dakika var!

23' Archie Brown, kullandığı uzun taç atışlarıyla topu doğrudan rakip ceza sahasına gönderiyor! Fenerbahçe, Brown'ın bu etkili atışlarıyla Slavia Prag kalesinde tehlike yaratmaya çalışıyor.

22' Oğuz Aydın'dan bir tehlikeli deneme daha! Ceza sahası dışından gelişine sert bir vole çıkaran Oğuz'un şutuna Slavia Prag savunması son anda müdahale ederek gole izin vermedi!

21' Fenerbahçe'de sakatlanan Ake, 21. dakikada yerini Oppong'a bıraktı.

20' Fenerbahçeli futbolcular, kenar yönetimine oyuncu değişikliği işaretinde bulunuyor. Sakatlık yaşayan Nathan Ake'nin oyuna devam edemeyecek. Sarı-lacivertlilerde zorunlu bir değişiklik hazırlığı var.

19' Korner vuruşunun ardından Nathan Ake, topsuz alanda yerde kaldı. Hakem oyunu durdururken gözler Ake'nin durumuna çevrildi.

18' Maça oldukça etkili başlayan Oğuz Aydın, sağ kanatta yine sahneye çıktı! Rakibini şık bir çalımla geçerek ceza sahasına giren Oğuz'un içeriye çevirdiği topa Novak müdahale etti! Fenerbahçe köşe vuruşu kazandı.

17' Kerem'in kullandığı serbest vuruş barajdan sekerek ceza sahasına yöneldi! Archie Brown yükselerek topa hamle yaptı ancak hakem faul düdüğünü çaldı. Slavia Prag serbest vuruş kazandı.

16' Maalesef Ederson'un pasının ardından Guendouzi'nin yaptığı pas hatasında top Provod'un önünde kaldı. Fırsatı iyi değerlendiren Provod, topu ağlara gönderdi.

15' Slavia Prag golü buldu. Skor 2-1 oluyor.

13' Slavia Prag, Sturm ile etkili geldi! Sağ kanattan ceza sahasına çevrilen top, kaleye paralel bir şekilde ilerleyerek auta çıktı. Fenerbahçe savunması tehlikeyi atlattı!

12' Fenerbahçe farkı ikiye çıkarıyor! Nelson Semedo ile Greenwood'un harika paslaşmasının ardından Semedo topu ceza sahasına çevirdi! Greenwood, sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi! Sarı-lacivertliler, Slavia Prag karşısında skoru 2-0'a getiriyor!

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL! Bir harika gol de Greenwood'dan! Kadıköy yıkılıyor!

10' Vedat Muriqi, topu kontrol ettikten sonra rakibini geçmeyi başardı ancak hakem Ricardo De Burgos, pozisyonda faul tespit ederek oyunu durdurdu.

8' Slavia Prag üst üste tehlikeli ataklarla geliyor! Ceza sahası içinde topla buluşan Danijel Sturm'un şutunu Fenerbahçe savunması kritik bir müdahaleyle engelledi! Sarı-lacivertlilerin bu dakikalarda savunmada çok dikkatli olması gerekiyor!

7' Slavia Prag tehlikeli geldi! Ceza sahası içinde topla buluşan Danijel Sturm, kontrolünün ardından şutunu çekti ancak Fenerbahçe savunması kritik bir müdahaleyle gole izin vermedi!

6' Vedat Muriqi'nin pasıyla topla buluşan N'Golo Kante, rakibini geçerek ilerlemek istedi ancak Slavia Prag savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

5' Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında maça oldukça etkili başladı! Erken gelen golün ardından da baskısını sürdüren sarı-lacivertliler, oyunun kontrolünü elinde tutuyor ve farkı artırmak için fırsat kolluyor!

5' Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, üst üste yaptığı çalımlarla rakiplerini geride bıraktı! Topu soluna çeken Oğuz, ceza sahası dışından çok sert bir vuruşla köşeye gönderdiği topla ağları havalandırdı!

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL! Oğuz Aydın'dan harikulade bir gol! 1-0 öndeyiz!

3' Fenerbahçe, ön alanda yaptığı etkili baskıyla topu kazanıyor ve Slavia Prag'ın oyun kurmasına fırsat tanımıyor!

2' Temsilcimiz Fenerbahçe, kendi yarı sahasında yaptığı hazırlık paslarıyla rakip savunmada boşluk arıyor ve hücum organizasyonu geliştirmeye çalışıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye sonsuz başarılar dileriz.