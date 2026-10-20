Hepsi Süper Lig'den! İşte Sergen Yalçın'ın ekibindeki isimler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu toplantısı, bugün Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, A Milli Futbol Takımı’nda Vincenzo Montella’dan boşalan teknik direktörlük göreviyle ilgili karar da alındı. Daha önce prensip anlaşmasına varılan Sergen Yalçın, ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü oldu.

EKİBİNDEKİ İSİMLER BELLİ OLDU

Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'daki ekibinde Murat Kaytaz, Ozan Köprülü, Niyazi Eniseler, Erol Ayçiçek, Emre Gürbüz ve Tarık Egeli olacak. Sergen Yalçın ekibindeki isimlerle son olarak Beşiktaş döneminde de birlikte çalışmıştı.

MİLLİLERİN 47. TEKNİK DİREKTÖRÜ

Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı tarihinin 47. teknik direktörü oldu. Millilerin 103 yıllık tarihinde ilk olarak Ali Sami Yen görev yaparken, en son da Vincenzo Montella çalıştırdı. Sergen Yalçın aynı zamanda milli takımın 27. Türk teknik direktörü olarak görev yapacak. Daha önce 21 yabancı teknik adam, ay-yıldızlıların başında sahaya çıktı. A Milli Takım'da, 4'er İtalyan ve Macar, 3'er İngiliz ve Yugoslav, 2'şer Alman ve Rumen, 1'er de Hollandalı, İskoç ve İrlandalı teknik adam görev yaptı.

13 YIL SONRA TÜRK TEKNİK DİREKTÖR

A Milli Futbol Takımı'nı, 13 yıl sonra Türk bir teknik direktör çalıştıracak. Millilerde son olarak 2013 yılında Abdullah Avcı görev aldı. Avcı'nın ardından aradan geçen 13 yılda ay-yıldızlılar; Mircea Lucescu, Stefan Kuntz ve Vincenzo Montella yönetimindeydi.