Tarlasında bulduğu pembe taşın altından 3 bin yıllık tarih çıktı - Son Dakika
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Tarlasında bulduğu pembe taşın altından 3 bin yıllık tarih çıktı

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Tarlasında bulduğu pembe taşın altından 3 bin yıllık tarih çıktı
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Mısır'da tarlasını işleyen bir çiftçinin bulduğu pembe renkli granit taş, binlerce yıllık bir sırrı gün yüzüne çıkardı. Çiftçinin ihbarı üzerine bölgeye gelen arkeologlar, Antik Mısır'ın en ünlü hükümdarlarından II. Ramses'e ait olduğu değerlendirilen iki dev heykelin parçalarını ortaya çıkardı. Heykellerden birinin yaklaşık 8,5 metre yüksekliğinde olabileceği belirtilirken keşfin bölgenin tarihine ilişkin yeni bilgiler sağlayabileceği ifade edildi.

Mısır'ın Nil Deltası'nda bir çiftçinin tarlasında karşılaştığı sıra dışı taş, arkeologları harekete geçirdi. Yapılan kazılar sonucunda, yaklaşık 3 bin yıl öncesine uzanan önemli kalıntılara ulaşıldı.

TARLASINDA BULDUĞU PEMBE TAŞ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Kahire'nin yaklaşık 130 kilometre kuzeyindeki Behbeit el-Hagar köyünde yaşayan Halid el-Şahat, tarlasında çalıştığı sırada üzerinde eski yazılar bulunan pembe renkli bir taş fark etti.

Taşın sıradan bir kaya parçası olmadığını anlayan çiftçi, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen arkeologların başlattığı çalışmalar, II. Ramses döneminden kalma iki büyük heykelin parçalarının bulunmasıyla sonuçlandı.

Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı tarafından duyurulan keşifte, heykellerin yanı sıra firavunun kraliyet unvanlarını taşıyan yazıtlar da tespit edildi.

Tarlasında bulduğu pembe taşın altından 3 bin yıllık tarih çıktı

DEV HEYKELLERİN BAŞ KISIMLARI ORTAYA ÇIKARILDI

Kazılarda ortaya çıkarılan ilk heykelin baş kısmının yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde olduğu belirlendi. II. Ramses'in bu heykelde, Yukarı ve Aşağı Mısır üzerindeki egemenliğini temsil eden çift taçla betimlendiği görüldü.

Heykelin sırt bölümüne ait bir başka parçada ise firavunun resmi kraliyet unvanına rastlandı. Arkeologlar, bulunan parçaların boyutlarını dikkate alarak heykelin kaidesiyle birlikte yaklaşık 8,5 metre yüksekliğe ulaşmış olabileceğini değerlendirdi.

İkinci heykele ait yaklaşık 2,4 metre uzunluğundaki parçada ise firavunların geleneksel çizgili baş örtüsü olan ‘nemes’ dikkat çekti. Heykelin bacakları ve kaidesi henüz bulunamadı.

PEMBE TAŞTAKİ YAZILARIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Keşfin başlangıç noktası olan pembe granit taşın ise 1,2 metreden uzun olduğu belirlendi. İkinci heykelin yaklaşık bir metre yakınında bulunan taş üzerindeki incelemelerde, II. Ramses'in iki kraliyet unvanına ait izler saptandı.

Yazıtlardan birinin Yukarı ve Aşağı Mısır'ın kralı anlamına gelen "Nesw-Bity", diğerinin ise Mısır mitolojisinde Güneş tanrısı Ra'nın oğlu anlamındaki "Sa-Ra" olduğu tespit edildi.

Buluntular karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını anlatan çiftçi Halid el-Şahat, yetkililerin kendisine keşfin bölgenin tarihine ilişkin bilinenleri değiştirebileceğini söylediğini aktardı.

Tarlasında bulduğu pembe taşın altından 3 bin yıllık tarih çıktı

İSİS'E ADANMIŞ TAPINAĞIN KALINTILARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Heykel parçalarının ortaya çıkarıldığı Behbeit el-Hagar, Antik Mısır'da annelik, şifa ve koruyuculukla ilişkilendirilen tanrıça İsis'e adanmış tapınağın kalıntılarına ev sahipliği yapıyor.

Tapınak kompleksinin batısında sürdürülen kazılarda, iki heykelin birbiriyle bağlantısı ve bölgedeki tarihsel önemi araştırılıyor.

MÖ 1279-1213 yılları arasında hüküm süren II. Ramses, Antik Mısır'ın en fazla anıt yaptıran firavunlarından biri olarak biliniyor. Karnak ve Ebu Simbel'deki görkemli tapınaklar da onun hükümdarlığı döneminin önemli eserleri arasında yer alıyor.

ArkeolojiGüncelDünyaMısırSon Dakika

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