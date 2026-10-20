Dışişleri, Libya Meclisi'nin 20 Ekim'deki deniz yetki kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Dışişleri, Libya Meclisi'nin 20 Ekim'deki deniz yetki kararını memnuniyetle karşıladı

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Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisi'nin 20 Ekim'de kabul ettiği deniz yetki alanları mutabakatı kararını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık, 2019'dan beri yürürlükteki mutabakatın iki ülkenin hak ve menfaatlerini gözettiğini ve iş birliğini derinleştireceğini belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası konusunda aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"2019 yılından beri yürürlükte olan Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası konusunda Libya Temsilciler Meclisinin bugün (20 Ekim) kabul ettiği kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu Mutabakat Muhtırası uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde iki ülkenin karşılıklı hak ve menfaatlerini gözetmekte olup ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin daha da derinleşmesine katkı sağlayacaktır. Türkiye, uluslararası hukuka saygılı tutumu doğrultusunda, Akdeniz havzasında güven, istikrar ve barışın temini için tüm ortaklarla birlikte çalışma iradesini sürdürecektir."

Kaynak: DHA
Dışişleri BakanlığıDış PolitikaPolitikaLibyaDünyaSon Dakika

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