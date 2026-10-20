Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı

Deniz Memis:

İsmail hoca istifa etmedi artık kendi sahasında top oynamaktan başka bir şey oynatmıyor takıma Kerem Aktürkoğlu‘na nasıl tahammül ettin İsmail Yüksel‘i niye aldım Aston Villa maçında altı sıfır yenilmenin sebebi bu değil miydi sen artık bu takımı yönetemiyorsun oynatamıyorsun bir git artık bir duş artık Fenerbahçe’nin yakasından bıktık senden artık ya yeter