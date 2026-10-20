Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı - Son Dakika
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Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yediği golle Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında  Fenerbahçe ile Çekya temsilcisi Slavia Prag karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti. 

OĞUZ AYDIN'DAN MUHTEŞEM GOL

4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın ceza yayına katedip uzaktan sert vurdu, kaleci Markovic'in müdahalesine rağmen top üst köşeden filelerle buluştu.

Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı

BİR HARİKA GOL DE GREENWOOD'DAN

11. dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Semedo, ceza sahasına hareketlenen Greenwood'a pasını aktardı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı düzeltip sert vurdu, top kalecinin solundan filelere gitti.

Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı

GUENDOUZI'NİN BÜYÜK HATASI VE GOL

15. dakikada Slavia Prag golü buldu. Ederson'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Guendouzi'nin hatalı pasında meşin yuvarlağı kapan Provod, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı.

Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı

AZ FARKLA TOP DIŞARIDA

27. dakikada sağdan ceza sahasına giren Greenwood, rakibinden sıyrılıp müsait pozisyondaki Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı

MARKOVIC GOLE İZİN VERMEDİ

45. dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Brown, meşin yuvarlağı rakip yarı alana taşıyıp ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte topu alan Vedat Muric'in düzeltip vuruşunda, kaleci Markovic gole izin vermedi.

Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı

90. DAKİKADA SKOR 2-2 OLDU

90. dakikada Slavia Prag eşitliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Ayaosi'nin ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Kacor, kale sahası önünden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı.

Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı

FENERBAHÇE 1 PUAN ALDI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele berabere bitti. Bu sonuçla birlikte İsmail Kartal'ın öğrencileri, 2 puana yükseldi. Slavia Prag ise üçüncü maçında ilk puanını aldı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • basmehmet129 basmehmet129:
    2.1lik skorun üstüne yatmaya kalkarsan affetmezler 3 0 Yanıtla
  • Deniz Memis Deniz Memis:
    İsmail hoca istifa etmedi artık kendi sahasında top oynamaktan başka bir şey oynatmıyor takıma Kerem Aktürkoğlu‘na nasıl tahammül ettin İsmail Yüksel‘i niye aldım Aston Villa maçında altı sıfır yenilmenin sebebi bu değil miydi sen artık bu takımı yönetemiyorsun oynatamıyorsun bir git artık bir duş artık Fenerbahçe’nin yakasından bıktık senden artık ya yeter 2 0 Yanıtla
  • Selçuk Yılmaz Selçuk Yılmaz:
    şampiyonlar Ligi'nde bu takımı da yenemiyorsanız kimi yeneceksiniz? 1 0 Yanıtla
  • Barış Yeşildağ Barış Yeşildağ:
    türk sporcular vatana ihanetten yargilanmalidirlar 1 0 Yanıtla
  • nwm4tt5vbv nwm4tt5vbv:
    Nerede ilk dakikalardaki fırtına ? 1 0 Yanıtla
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