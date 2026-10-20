Slavia Prag taraftarından çirkin hareket - Son Dakika
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Slavia Prag taraftarından çirkin hareket

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Slavia Prag'ın taraftarları maç öncesinde çirkin görüntülere imza attı. Çek taraftarlar, kültürümüzün bir parçası olan fese vurup ezerek alay etti. Bu görüntüler kısa süre içerisinde büyük tepki çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çek Cumhuriyeti temsilcisi Slavia Prag’ın taraftarları, mücadele öncesinde skandal bir harekete imza attı. 

YERE ATTIKLARI FESE VURUP EZDİLER

İstanbul'a gelen Çek taraftarlar, kültürümüzün simgelerinden biri olan fese vurup ardından ayaklarının altında ezerek alay etti.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Hızla yayılan o anlara ait görüntüler, geniş kitleler tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Saygısızca sergilenen bu davranış, sporun birleştirici ruhuna gölge düşürdü. 

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Slavia Prag'ı sahasında ağırlayacağı maç bu akşam saat 19.45'te Chobani Stadyumu'nda oynanacak. 

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • süleyman aydın süleyman aydın:
    Yapılan hareket Türklere karşı yapılmış bir hareket tabiki yanlış ama Fese kültürümüzün parçası diyorsan herşey kültürümüzün parçası o zaman. Fes Osmanlıya 1800 yıllarda geldi kültürümüzün parçası Börk,Tepelik,Kavuk,Kalpak tır. 4 1 Yanıtla
    Ragnar Lothbrok Ragnar Lothbrok:
    Adamsın 2 0
  • Resul Bey Resul Bey:
    Biraz sert ve acı verici bir yorum ister misinz? Evet diyenler için: Birileri de yaptıkları ile fes yerine şapka ile aynı şekilde fesi ve kültürel tüm miraslarımızı, giyinme tarzlarımızı ezip ve hatta karşı çıkanları da sallandırmıştı! İnanmayan gerçek tarihi belgeri ile açıp okusun izlesin..Çok da farkı yok o anlamda! 0 0 Yanıtla
  • tongerilhan tongerilhan:
    Zavallılar?? 0 0 Yanıtla
  • ÇETİN ÇELİK ÇETİN ÇELİK:
    Fesin bizimle ne alakası var? Bir dönem takmışlar kafaya işte. şimdi de bere giyiyoruz, kültürümüzün bir parçası mı? 0 0 Yanıtla
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