Slavia Prag taraftarından çirkin hareket

Resul Bey:

Biraz sert ve acı verici bir yorum ister misinz? Evet diyenler için: Birileri de yaptıkları ile fes yerine şapka ile aynı şekilde fesi ve kültürel tüm miraslarımızı, giyinme tarzlarımızı ezip ve hatta karşı çıkanları da sallandırmıştı! İnanmayan gerçek tarihi belgeri ile açıp okusun izlesin..Çok da farkı yok o anlamda!