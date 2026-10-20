"Yarın savaş olacak!" Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Fransız temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Kritik mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti ve savunma oyuncusu Alexandro, sarı-kırmızılı takıma ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

OSIMHEN'E MEYDAN OKUDU: YARIN SAVAŞ OLACAK

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile yaşayacağı mücadeleye değinen Alexandro, Nijeryalı futbolcuyu durdurmanın kolay olmayacağını belirtti. Brezilyalı savunmacı, "Osimhen'e karşı oynayacağım evet. Zor bir maç olacak bizim için. Yarın biraz savaş gibi olacak ikimizin arasında" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın hücum gücüne de dikkat çeken Alexandro, "Galatasaray'ı çok iyi tanıyoruz. Performanslarından haberdarız. Çok fazla tehlike yaratan bir takım. Bu tehlikeye birlikte oynarsak karşı çıkabiliriz" dedi.

ANCELOTTI: GALATASARAY'I YENMEK İSTİYORUZ

Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti ise Şampiyonlar Ligi'nde puan toplamaya başlamaları gerektiğini vurguladı. İtalyan çalıştırıcı, "Pozitif duygular hissediyorum. Artık Şampiyonlar Ligi'nde puan alma zamanı geldi. Puan alırsanız üst tura çıkarsınız. Hedefimiz tabii ki Galatasaray'a karşı rekabetçi maç oynamak ve puanlar toplamak" diye konuştu. Takımındaki eksiklere rağmen hedeflerinin değişmediğini belirten Ancelotti, "Eksik varsa çözüm de vardır. Gitmek istediğim yol çok açık, özgüvenli olmak ve Galatasaray'ı yenmek istiyoruz" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

BERKE ÖZER KARARINI AÇIKLADI

Basın toplantısında milli kaleci Berke Özer'in performansı da gündeme geldi. Berke'ye duyduğu güveni dile getiren Ancelotti, "Berke, 1 numaralı oyuncumuz. Takımımız için çok önemli bir oyuncu. Takım arkadaşlarının güveni var, ben de çok güveniyorum. Hazır olacak Galatasaray'a karşı, oynayacak" dedi. Alexandro da Berke Özer'in Lille'e katıldığı günden bu yana önemli gelişim gösterdiğini belirterek milli kalecinin takıma büyük katkı sağladığını söyledi.

LILLE'DE EKSİKLER CAN SIKIYOR

Galatasaray karşısında hücumda Olivier Giroud'nun yanı sıra farklı seçeneklere de sahip olduklarını belirten Ancelotti, Gaetan Perrin'in adını verdi.

Tiago Santos'un yokluğuna da değinen İtalyan teknik adam, eksikler nedeniyle ilk 11'de değişiklik yapmak zorunda kalacağını söyledi. Ancelotti, taraftar desteğini avantaj olarak gördüklerini belirterek Galatasaray karşısında dinamik ve yaratıcı bir oyun sergilemeyi hedeflediklerini ifade etti.